Na hranicích s Mexikem stačí kratší zeď, ustoupil Trump

Hranice s Mexikem prochází odlehlými pouštěmi Arizony, drsnými horami Nového Mexika i podél řek. Na zhruba třetině hranice je terén natolik drsný, že výstavba zdi by zde byla nejen velice nákladná, ale i zcela nesmyslná. Stovky mil hranice jsou natolik nehostinné a členité, že přes ně nikdo nechodí.

S tím souhlasí i současný šéf Bílého domu, který to řekl novinářům na palubě Air Force One při cestě do Francie. „Máte hory. Máte nějaké řeky, prudké a kruté. Máte území tak odlehlá, že by je stejně nikdo nepřecházel,“ citovala prezidenta agentura Reuters.

Místo dvou tisíc mil by se tak spokojil prezident s podstatně menším úsekem zdi. „Bude potřeba něco mezi 700 a 900 mílemi,“ dodal Trump. V kilometrech to odpovídá zhruba úseku o délce 1100–1400 kilometrů. Tedy méně než polovině původně žádané délky zdi.

Na zhruba tisíci kilometrech už nyní plot stojí. Část nechal postavit demokratický prezident Bill Clinton, zbytek administrativa George W. Bushe. Plot má oproti zdi tu výhodu, že je přes něj vidět. To samé by se přitom nyní líbilo i Trumpovi, aby pohraniční stráž měla přehled, pokud by se blížilo nebezpečí.

„Nehledě na to, jak hrozně to zní, když hází velké pytle drog přes a vy máte na druhé straně zdi lidi, nevidíte je. Udeří vás do hlavy šedesátilibrovou váhou a je konec,“ řekl šéf Bílého domu.

Podstatným problémem zdi je však i její financování. Trump od začátku sliboval, že za zeď zaplatí Mexiko, které to však vždy striktně odmítalo (více zde). Na sjezdu v Cedar Rapids minulý měsíc uváděl pro změnu Trump, že zeď bude ze solárních panelů a zaplatí se sama (více zde).

Odhady nákladů na stavbu se pohybují kolem 20 miliard dolarů, ale Trump požádal Kongres zatím jen o 1,6 miliardy. Kongresový výbor pro rozpočtové prostředky v úterý oznámil, že v rozpočtu zmíněné 1,6 miliardy dolarů nalezl. Demokraté v senátu však budou s největší pravděpodobností hlasovat proti návrhu. Republikáni oproti tomu zase hrozili, že nebudou hlasovat pro žádný návrh rozpočtu, ve kterém nebudou výdaje na stavbu zdi zahrnuty.

