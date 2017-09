Oči Mexika se upírají ke zřícené škole. Záchranáři bojují o život dívky

„V této chvíli víme alespoň to, že je dívka uvnitř a že je naživu,“ uvedl podle CNN velitel záchranných prací José Luis Vergara. První kontakt s ní navázali ve středu. Díky termovizi zjistili, že by pod troskami mohli být ještě další dva lidé.

Server RT pak uvádí, že je ve škole ještě celkem šest dětí, které se záchranáři pokouší dostat ven. Komunikují přitom se studentkou Fridou Sofiou. Zda jde o onu dvanáctiletou dívku, není jasné.

Pro server Televisa News Vergara uvedl, že záchranu dívky ztěžuje fakt, že záchranáři nemají její přesnou polohu. Navíc musí dávat pozor, aby se zbytky budovy ještě dále nehroutily. „Kolaps by mohl ohrozit životy těch, kteří jsou uvěznění pod troskami,“ uvedl Vergara.

Popsal, že mají dvě možnosti, jak se ke školačce dostat - cestou z ulice nebo přes školní dvůr. Čím déle však záchrana trvá, tím větší nebezpečí záchranářům hrozí. „Materiál je už teď slabý. Ale jsou to rizika, která musíme podstoupit, pokud chceme zachraňovat životy. Doufám, že se nám během několika hodin podaří vytáhnout ji živou a všechno to skončí,“ dodal Vergara.

Lidé kolem zřícené budovy školy, která se stala symbolem posledního zemětřesení, stojí potichu. Nechtějí, aby kvůli nim záchranáři přeslechli volání z trosek. Ticho však narušuje praskání betonu.

Základní škola Colegio Enrique Rébsamen je jednou ze šestnácti škol, které zničilo úterní zemětřesení (více o něm zde).

Mezi 245 mrtvými - přičemž více než polovina pochází z hlavního města Ciudad de México - je i 21 dětí, jejichž těla vytáhli z budovy zřícené školy spolu s těly čtyř dospělých. Tři lidé se v oblasti podle středečních informací stále pohřešují a jedenáct se podařilo zachránit.

Dvě dívky popsaly, že si zrovna dělaly úkoly z angličtiny, když se budova školy začala třást. „Myslela jsem si, že mi někdo kope do židle, ale když jsem se otočila, nikdo mi do ní nekopal. Učitel angličtiny nám řekl, že je to zemětřesení. Odvedl nás ke schodům a tam se část budovy začala bortit. Všude byl prach. Nic jsme neviděli,“ vzpomíná dívka.

Záchranu přeživších komplikuje silný déšť. Do země na pomoc míří týmy záchranářů z několika zemí Ameriky, ale také například z Izraele.

Mexický prezident Enrique Peňa Nieto vyhlásil tři dny národního smutku (více zde). Úterní zemětřesení přišlo pouhých jedenáct dní poté, co jihem Mexika a Guatemalou otřáslo zemětřesení o síle 8,2 a zabilo 58 lidí (více zde).