Exprimátoři Svoboda a Hudeček dostali podmínku v kauze Opencard

Státní zástupce Tomáš Lejnar ve své závěrečné řeči (více zde) navrhl devět z patnácti obžalovaných zprostit obžaloby. Pro zbylých šest, včetně bývalých primátorů, navrhl podmíněné tresty.

Obžalovaní se hájili tím, že jednali v nejlepším zájmu lidí, kteří měli Opencard. Kdyby se smlouvy nepodařilo uzavřít včas, zkolaboval by prý celý systém. To ale žalobce odmítl, podle něj by pouze nebylo možné vydávání karet, celkový kolaps ale nehrozil. Veřejná soutěž mohla Praze ušetřit miliony.

Obžaloba 15 bývalých radních a zaměstnanců magistrátu vinila z toho, že v roce 2012 narušili soutěžní prostředí a bez výběrového řízení uzavřeli dvě smlouvy týkající se Opencard. Podle státní zástupkyně Dagmar Máchové, která případ zpočátku řešila, tím poskytli neoprávněné výhody společnosti Haguess, a hlavní město z toho mělo škodu přesahující 24 milionů korun. Máchová byla později z případu odvolána, stejně jako ze všech dalších trestních kauz (čtěte zde).

Elektronická karta Opencard vznikla v době, kdy byl primátorem Pavel Bém (ODS). Měla mít řadu funkcí, nakonec ale sloužila víceméně jen jako tramvajenka. Hlavní město přišla na 1,74 miliardy korun. V březnu letošního roku ji nahradila nová karta s názvem Lítačka (více zde).



