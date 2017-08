Strážníci naberou osmnáctileté. Sloužit budou beze zbraně a bez majáčků

Prezident Miloš Zeman podepsal minulý týden zákon, který od příštího roku umožňuje přijmout do služby k městské policii i uchazeče ve věku 18 let. Dosud bylo minimum 21 let. Osmnáctiletí strážníci budou zároveň tak trochu „neúplní“. Nebudou moci nosit zbraň a jezdit autem s majákem.