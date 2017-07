Příští týden se citelně ochladí, denní teploty klesnou až na 20 stupňů

15:29 , aktualizováno 15:29

Do poloviny srpna bude chladnější počasí, než je v tomto období obvyklé. Očekávat lze i častější dešťové srážky. Poslední červencový týden by přes den mělo být jen kolem 22 stupňů Celsia, v dalších dvou týdnech se ale opět o něco oteplí. Vyplývá to z měsíčního výhledu počasí Českého hydrometeorologického ústavu.