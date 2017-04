Po čarodějnicích se opět ochladí. V půlce května začnou teploty stoupat

Ačkoli v neděli na čarodějnice se má podle předpovědi oteplit (více zde), v prvním květnovém týdnu bude podle meteorologů pokračovat teplotně podprůměrné a srážkově nadprůměrné počasí druhé poloviny dubna.

„Jen teploty vzduchu budou vzhledem k postupující roční době o něco vyšší, avšak zůstanou pod dlouhodobým průměrem začátku května,“ uvádí ČHMÚ na svém webu.



V dalších třech týdnech, tedy od 8. do 28. května, se teploty vzduchu budou postupně dostávat do převážně průměrných hodnot. Koncem května by se maximální denní teplota mohla místy vyšplhat až na 25 stupňů, v průměru se má držet kolem 21 stupňů Celsia.

Celé příští čtyři týdny budou podle dlouhodobého výhledu meteorologů průměrné i co do množství srážek.