Začátek září bude nadprůměrně teplý, naprší méně než obvykle

Končící srpen se s námi loučí tropickými vedry a září se nechce nechat zahanbit: Po mírném ochlazení na začátku týdne se teploty v prvních dnech nadcházejícího měsíce vyšplhají na 29 stupňů a zprvu zamračená obloha se opět rozjasní.

Poslední vzepětí tropického počasí přijde patrně v neděli, kdy teploty dosáhnou 28 až 32 stupňů Celsia, v Čechách až 34 stupňů. Zároveň se na západě území v průběhu večera vyskytnou místy bouřky.

Od západu v neděli dorazí studená fronta a první polovina týdne bude proto chladnější. V úterý se vzduch ohřeje „pouze“ na 24 stupňů. Nebe se zatáhne a ojediněle se vyskytnou též přeháňky.

Avšak ve středu začne od jihu opět proudit teplejší vzduch a školáci se při první cestě do školy po prázdninách ohřejí při teplotách až 29 stupňů Celsia a jasném počasí.

Teplé září

Následující dva týdny budou teplotně nadprůměrné, až v týdnu od 12. září by měly teploty klesat k dlouhodobému průměru. Pršet by podle meteorologů mělo spíše méně. Vyplývá to z dlouhodobé předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu.

„V souvislosti s převážně slunečným a teplým počasím konce srpna a první dekády září lze očekávat narůstající deficit vláhy,“ uvedli v sobotu meteorologové.

Dlouhodobá průměrná teplota v České republice pro období od 29. srpna do 25. září je 14,1 stupně Celsia. Nejtepleji bylo v roce 1999, kdy se průměr dostal na 16,7 stupně. Naopak minimum padlo v roce 1996, a to 11,6 stupně Celsia.

Meteorologové zároveň vydali výstrahu před vysokými teplotami na tento víkend. V Čechách by se mohly teploty vyšplhat až na 34 stupňů Celsia, hlavně v nížinách. Na Moravě budou teploty nepatrně nižší, zhruba v rozmezí od 27 do 31 stupňů.