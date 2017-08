Youtubeři zpovídali Merkelovou. Ptali se jí na feminismus i na Trumpa

Merkelové CDU/CSU vede v předvolebním průzkumu Necelých šest týdnů před volbami do německého parlamentu si konzervativní strany CDU/CSU udržují výrazný náskok před druhými sociálními demokraty (SPD). Vyplývá to z průzkumu veřejného mínění, který ve středu zveřejnily časopis Stern a televizní stanice RTL. Zatímco Křesťanskodemokratické unii (CDU) kancléřky Angely Merkelové a jejímu bavorskému spojenci, Křesťanskosociální unii (CSU) by hlas dalo 39 procent dotázaných, socialisté Martina Schulze by dostali o celých 16 procentních bodů méně hlasů. Do Spolkového sněmu by se podle průzkumu dostala ještě postkomunistická Levice (9 procent), liberálové ze Svobodné demokratické strany (FDP), Zelení a pravicově populistická Alternativa pro Německo (AfD) (každá 8 procent hlasů). Pokud by si mohli lidé zvolit svého kancléře přímo, podpořilo by současnou šéfku vlády Merkelovou 51 procent dotázaných, jejího vyzyvatele Schulze jen 22 procent. K urnám by však podle průzkumu nemuselo přijít až 26 procent lidí. Volby do Spolkového sněmu se budou v Německu konat 24. září.