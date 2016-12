Otužilci závodili v plavání. Voda měla 4,2 stupně, byla pro ně moc teplá

Závodníci měli na výběr tři délky tratí: 100, 300 a 750 metrů. „Na nejdelší trať se vydalo 130 lidí, celkem se zúčastnilo 366 závodníků, z toho 92 žen,“ uvedl pořadatel a předseda I. plaveckého klubu otužilců Praha Tomáš Prokop.

Na nejdelší trati byla nejrychlejší Lena Štěrbová, která v 16 letech přeplavala kanál La Manche. Porazila i vítěze v mužské kategorii Rostislava Vítka, který skončil s časem 9 minut 16 sekund. Štěrbová to měla za 8 minut 58 sekund.

„Jsem nadšená, loni jsem Rosťovi slíbila, že mu to oplatím, tak se mi to povedlo,“ řekla vítězka novinářům. „Snažila jsem se zrychlovat, přece jen ten závod je dlouhý, tak kdyby mi došly síly, abych měla náskok,“ dodala Štěrbová. „S Lenkou se tak střídáme, příští rok jí to zase vrátím,“ reagoval Vítek.

Druhá mezi ženami byla Victoria Mori a třetí Magda Okurková. Stříbro v kategorii mužů získal Petr Šlajs, bronz Michal Slanina.

Pohár starosty Prahy 1 zůstal letos poprvé doma. Vyhráli ho závodníci I. PKO Praha Štěrbová, Mori a Šlajs. V minulosti se ve vítězství střídaly kluby z Brna a Pardubic. O tom, komu pohár připadne, rozhoduje součet umístění tří nejlepších závodníků z klubu.

Soutěže se zúčastnili kromě Štěrbové i další přemožitelé kanálu La Manche Radek Táborský, Aleš Rucký i Zdenka Krčálová. Kromě otužilců z Česka si dnes ve Vltavě zaplavali i závodníci ze Slovenska, Polska, Belgie, Argentiny či Ruska.

Vánoční plavání zpopularizoval pražský zlatník

Mezi plavci se objevil také herec Jiří Langmajer, který uplaval stometrovou trať. Nejstarší plavkyní letošního ročníku byla šestaosmdesátiletá Božena Černá. „Mně není zima, hřeje mě mládí,“ řekla po dokončení závodu.

Vzduch měl před startem teplotu 6,6 stupně, voda 4,2 stupně. „Voda byla dlouho poměrně chladná, poslední noc se ale ohřála nad čtyři stupně, a to už je moc,“ podotkl Prokop.

Memoriál Alfreda Nikodéma je pojmenován po pražském zlatníkovi, který zpopularizoval sportovní otužování v tehdejším Československu. První veřejné vánoční plavání otužilců ve Vltavě se konalo ještě pod jeho vedením v roce 1923.

Největší zimu otužilci zažili v roce 1946, kdy měli plavat u Železničního mostu. Byl pětadvacetistupňový mráz a pořadatelům nepomohly ani sekyry, jimiž prosekávali led. Voda okamžitě zamrzala a plavat se nedalo.