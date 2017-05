Macrona „zradili“ příznivci Mélenchona, většina pro něj hlasovat nechce

Průzkum proběhl mezi 450 tisíci příznivci Mélenchona. Odpovědělo na něj 243 tisíc oslovených. Šestatřicet procent respondentů uvedlo, že do urny vhodí neplatný hlas, devětadvacet k volbám vůbec nepůjde a bezmála pětatřicet procent bude hlasovat pro Macrona. V průzkumu zcela chyběla otázka, zda někdo z oslovených plánuje hlasovat pro Marine Le Penovou, připomíná server The Guardian.



Mélenchon se v prvním kole umístil na čtvrtém místě se ziskem 19,5 procenta, což činí asi sedm milionů hlasů. Po ohlášení výsledků jako jediný odmítl podpořit některého z kandidátů postupujících do druhého kola. Ve francouzských médiích za to sklidil kritiku. Jeho tým pouze oznámil, že žádný z hlasů by jeho stoupenci neměli dát Le Penové.

„Ve druhém kole budu volit, ale koho, to vám neřeknu. Nemusíte být učenci, abyste to uhodli. Je tu snad někdo, kdo pochybuje, že nebudu hlasovat pro Národní frontu?“ sdělil svým příznivcům na serveru YouTube. Otevřeně však Macrona nepodpořil, protože nesouhlasí s jeho volebním programem (více o programech kandidátů zde).

Klíčová televizní debata

Finalisty prezidentských voleb ve Francii čeká ve středu večer televizní duel, který může ovlivnit volební preference před nedělním hlasováním. Zhruba tříhodinovou debatu budou od 21:00 SELČ vysílat obě hlavní francouzské televizní stanice TF1 a France 2.

Větší úsilí bude muset vynaložit Le Penová, které průzkumy dávají naději na zisk kolem 40 procent hlasů. Ani její soupeř však nemůže usnout na vavřínech kvůli obavám, že by příliš vysoká neúčast voličů mohla nakonec jeho očekávané vítězství ohrozit.



V prvním kole dostal Macron 24 procent hlasů a Le Penová 21,3 procenta. Oba politici tak musejí nyní urputně bojovat o hlasy ostatních poražených kandidátů z prvního kola. Jde zejména o skoro 40 procent hlasů, které dostali dohromady pravicový konzervativec François Fillon a již zmíněný Mélenchon (více o výsledcích prvního kola voleb se dočtete zde).

Fillon vyzval k hlasování pro Macrona, uposlechnout ho chce však jen polovina jeho stoupenců, třetina je pro Le Penovou. Rezignovaně reagují voliči levice, která ve volbách propadla. Pro velkou část jejích voličů není přitažlivý ani jeden z finalistů a volí tedy mezi menším zlem pro budoucnost Francie.