V Tatrách zastřelili vzpurnou medvědici, která se stala atrakcí

12:58 , aktualizováno 12:58

Slovenští myslivci v noci na pátek zastřelili medvědici, která v uplynulých týdnech spolu se dvěma mláďaty vyhledávala ve Vysokých Tatrách a okolí lidská obydlí a stala se atrakcí pro turisty. Odstřel umožnily úřady poté, co se šelma i po převozu do odlehlé oblasti vracela do vesnice na severu země.