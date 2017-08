Ve švédském zooparku zabil medvěd ošetřovatele. Návštěvníci stihli utéct

„Nejprve a hlavně chci říct, že je to náročný den. Hodně myslím na svého kolegu a jeho rodinu. Začalo to jako běžný den, jedna rodina se přihlásila do našeho programu a poté následovaly obvyklé procesy. Nechám na policii, aby zjistila, co se zvrtlo,“ uvedl pro server Local.se ředitel Orsa Rovdjursparku Sven Brunberg.

Medvěd na mladého ošetřovatele zaútočil v pátek po půl jedenácté dopoledne, když společně s přihlášenou rodinou vstoupil do uzavřené obory, do níž medvědi normálně nemají přístup.

Když se ošetřovatel nehlásil ve vysílačce, jeho znepokojení kolegové se vydali na místo a medvěda okamžitě zastřelili. „Pro tyto situace máme dva lidi s přístupem ke zbraním, kteří také mohou zvířata zabít,“ dodal ředitel. Rodina se dokázala včas dostat do bezpečí, napadený ošetřovatel však podle policie podlehl zraněním po převozu do nemocnice.

Vyšetřovatelé se teď snaží zjistit, jak se medvěd mohl dostat do uzavřeného prostoru. Podle policie je nepochybné, že se podhrabal pod ohradou. Orsa Rovdjurspark, který se zaměřuje na dravá zvířata a sídlí asi 330 kilometrů na sever od Stockholmu, zůstal po zbytek dne uzavřený. Kromě medvědů v parku velkém 320 000 metrů čtverečních žijí tygři, leopardi, rysi a vlci.

Podle švédského rozhlasu napadli medvědi v letech 1977 až 2012 ve Skandinávii 31 lidí. Dva lidi pak ve Švédsku v posledních deseti letech zabili vlci. V roce 2012 usmrtili také třicetiletého zaměstnance zoo v jihošvédském Kolmärdenu.