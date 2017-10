Každý pátý volič ČSSD utekl k ANO, ukázala analýza volebních modelů

Hnutí ANO chce znovu volit 77 procent lidí, kteří tak učinili v předčasných volbách v roce 2013. Šest procent bývalých voličů ANO volit nepůjde nebo ještě není rozhodnuto. Tři procenta voličů ANO přešla k ČSSD, stejný podíl se přesunul k ODS.

Naopak směrem k ANO míří kromě části voličů sociální demokracie také voliči KSČM a TOP 09. Jde o sedm procent lidí, kteří před čtyřmi lety volili KSČM, a osm procent voličů TOP 09. Část voličů TOP 09 z roku 2013 odpadla také k ODS (deset procent), STAN (šest procent) a Pirátům (čtyři procenta).

Komunisty i Piráty by volila velká většina jejich bývalých voličů, jde o 83 procent, respektive 82 procent. Komunisté však na rozdíl od Pirátů nezískali mnoho nových voličů. Ke KSČM přešlo například pět procent voličů ČSSD. Vyplývá to z interaktivní analýzy na stránce ShowMe, kde můžete porovnat přeliv voličů mezi jednotlivými stranami.

Od KDU-ČSL přechází 12 procent voličů z roku 2013 ke STAN a šest procent k ANO. V elektorátu STAN budou mít bývalí voliči lidovců 22 procent, další významnou skupinou budou s 18procentním podílem někdejší voliči TOP 09. Čtvrtinu voličů Starostové ale čerpají z lidí, kteří v roce 2013 nevolili.

ANO přitahuje starší voliče bez maturity, mladí inklinují k pravici

Median na stránce nabízí také možnost porovnat volební modely rozdělené podle demografických kategorií. Zjistit tak můžete, jak by si strany vedly, pokud by k volbám šly pouze ženy, kdyby hlasovali jen mladí lidé nebo kdyby volit mohli jen vysokoškolsky vzdělaní lidé.

Všeobecný volební model ze září 2017:

Sněmovní volby by podle zářijového modelu vyhrálo ANO se ziskem 27 procent hlasů. Druhou ČSSD by volilo 13,5 procenta hlasujících. Pětiprocentní hranici pro vstup do Sněmovny by překonalo osm stran, včetně Pirátů či hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD). Naopak Starostové ani Zelení by žádné sněmovní křeslo nezískali. Median výsledky zveřejnil 29. září.

Pokud si nastavíte filtr podle věku respondentů, zjistíte například, že hnutí ANO dominuje mezi lidmi nad 55 let, zatímco Piráti a SPD jsou velmi silní ve věkové skupině do 24 let. ANO má nejslabší výsledky u lidí ve věku 25–34 let, kde by získalo jen 19,5 procenta. Větší zastoupení zde má naopak ODS – 13,5 procenta. Občanským demokratům pak fandí o dvě procenta více lidí také v kategorii 35 až 44 let.

Volební model pro věkovou skupinu 25 až 34 let:

Co se vzdělání týče, ANO má silnější podporu mezi voliči bez maturity, u vysokoškoláků si přilepší pravicové strany i KDU-ČSL.

Ženy více inklinují k volbě ANO, lidovcům či zeleným, muži k menším protestním stranám.

V obcích a městech do sta tisíc obyvatel obyvatel má nadprůměrnou podporu ANO, které naopak silně ztrácí ve velkých městech. Tam se na druhém místě umisťují sociální demokraté.

Volební model pro obyvatele měst s populací 5 000–99 999:

Výzkum je založen na dotazování 5 582 respondentů starších osmnácti let, kteří odpovídali mezi 15. květnem a 28. zářím letošního roku. Celkové výsledky jsou normovány na výsledky v září 2017.