Sobotka hází ručník, s Babišem měl mohutný spor, píší v zahraničí

Agentury se pak v rozšířených zprávách pokoušely dění na české politické scéně vysvětlit podrobněji. AP Sobotkovo oznámení označila za nečekané a vyvolané „nevysvětlenými podnikatelskými obchody“ Sobotkova „soupeře“ - ministra financí. Dnešní krok podle AP odráží napětí ve vládní koalici zhruba půl roku před parlamentními volbami.

AP rovněž píše o Sobotkově poukazu na podezření na daňové machinace Babiše v minulosti a také o pochybnostech o způsobu nabytí majetku miliardáře, který je někdy označován za „českého Berlusconiho“.

„S tím nikdo nepočítal. Český premiér Bohuslav Sobotka hází ručník šest měsíců před řádnými parlamentními volbami. Důvodem je mohutný spor s ministrem financí Andrejem Babišem,“ píše DPA.

Tato agentura a také rakouská APA dále píšou, že důvodem demise jsou obvinění z „daňového podvodu“ vůči Babišovi, který je předsedou „liberálně-populistického koaličního partnera“, hnutí ANO.

Agentura Reuters cituje Sobotkovo vysvětlení, že demise má umožnit buď nové uspořádání kabinetu bez Babiše nebo povede k předčasným volbám. Reuters zvlášť přinesl také rychlou zprávu o tom, že český prezident Miloš Zeman k oznámené demisi nemá bezprostřední komentář.

Podle AFP je demise důsledkem „konfliktu“ mezi Sobotkou a „vlivným miliardářem Andrejem Babišem podezíraným z fiskálních podvodů“. AFP také podrobněji vysvětluje, že premiér opakovaně Babiše žádal o vysvětlení, jak získal dluhopisy své vlastní skupiny Agrofert za 1,5 miliardy korun a cituje dnešní Sobotkova slova, že pravidla mají platit pro všechny a že Babiš je v konfliktu zájmů.

Agentury rovněž připomínají, že Sobotkova ČSSD v průzkumech na druhém místě výrazně zaostává za Babišovým ANO.

Zpráva o demisi české vládě neunikla ani pozornosti oficiální čínské tiskové agentury Nová Čína. Také ona informuje, že premiér Sobotka oznámil demisi po sporu s vicepremiérem a ministrem financí Babišem.

TASS: Zeman může pověřit sestavením vlády Babiše

Ruská agentura TASS napsala, že prezident Zeman možná pověří Andreje Babiše sestavením nové vlády. S odvoláním na předpovědi politologů uvedla, že český prezident bude proti vyhlášení předčasných voleb.

„Miloš Zeman může pověřit sestavením nové vlády vůdce jiné politické strany. Není vyloučeno, že se jím stane Andrej Babiš, který je podle průzkumů veřejného mínění jedním z nejpopulárnějších politiků,“ napsala ruská agentura.

TASS uvádí, že Zeman v dřívějších rozhovorech s novináři nepovažoval demisi vlády za rozumnou. Byla by to především jedna z předvolebních akcí sociálních demokratů, kteří ztrácejí podporu voličů, tlumočí TASS slova českého prezidenta.

„Politologové předpovídají, že hlava státu se postaví proti uspořádání předčasných parlamentních voleb,“ napsala ruská státní agentura.

Na tahu je Zeman, píší slovenská média

Po oznámení Sobotky, že se rozhodl podat demisi, bude o dalším dění rozhodovat Miloš Zeman, domnívá se slovenský list Sme. Hlava českého státu například může jmenovat vlastní kabinet nebo tlačit na konání předčasných voleb.

„Na tahu je nyní prezident Miloš Zeman, který rozhodne o dalším dění. Může si stejně jako v roce 2013 uzurpovat vliv pro sebe, nebo ho přenechat poslancům,“ uvedl deník Sme. Zemanovi by podle listu vyhovovalo, pokud by se před příštími prezidentskými volbami ukázal jako silná hlava státu.

Podle deníku ovšem připadá v úvahu i několik jiných scénářů vývoje, například pokračování současné koalice s konáním voleb dříve než v plánovaném říjnovém termínu, nebo vytvoření nové koaliční většiny, což list ale označil za málo pravděpodobné.

Jinou možnost vidí Sme v tom, že by Sobotka pokračoval jako premiér v demisi až do řádných voleb a že by ve vládě možná již nebyl Babiš případně ani ministři za hnutí ANO, ale ČSSD a ANO by se dohodly na příměří, aby obě strany mohly v kampani své vládnutí označovat v podstatě za klidné a úspěšné.

Denník N za překvapivý označil skutečnost, že Sobotka nenavrhl odvolání Babiše, ale rozhodl se pro pád celé vlády. List se také zmínil o roli prezidenta: „Zeman už v minulosti způsobil ústavní krizi, když v roce 2013 navrhl premiérem Jiřího Rusnoka, ačkoli neměl podporu v parlamentu. Vystupuje zároveň jako politik, který má blíže k Babišovi než k sociální demokracii, kterou kdysi vedl.“