Mayová řeší „saúdské dilema“. Nechce vydat studii o financování extremismu

Dokument se podle serveru The Guardian dostal Mayové do ruky poprvé v loňském roce. Premiérka se však stále rozhoduje, zda jeho obsah zveřejnit. K tomu ji v posledních týdnech tlačí zejména spolupředsedkyně Strany zelených Caroline Lucasová. Vliv Saúdské Arábie je podle ní hlavním důvodem, proč zpráva dosud zůstává ve westminsterských archivech.

Mayová se od nástupu na premiérský post snaží posilovat vztahy Velké Británie a arabských velmocí. Jedna z jejích prvních zahraničních cest po aktivaci článku 50 Lisabonské smlouvy, kterým bylo zahájeno formální vystoupení z EU, vedla právě do Saúdské Arábie.

Ze strany Mayové se může jednat také o určitý taktický krok. Na zveřejnění citlivého materiálu v posledních měsících nebylo vhodné období. Alespoň pro britskou premiérku. Předčasným parlamentním volbám předcházely teroristické útoky v Manchesteru a Londýně. Pokud by se materiály dostaly na veřejnost, pravděpodobně by konzervativcům příliš nepomohly. I bez další kontroverze ve volbách přišli o parlamentní většinu (více o volbách zde).

Cameronův nesplněný slib

Zpráva o zahraničním financování extremismu ve Velké Británii je pohrobkem někdejšího premiéra a předsedy konzervativců Davida Camerona. Začala vznikat na sklonku roku 2015 i za podpory tehdejší ministryně vnitra Mayové. Konzervativci nařídili vypracování dokumentu, aby si v klíčovém parlamentním hlasování o leteckých útocích v Sýrii zajistili potřebné hlasy od Liberálních demokratů (zprávu z leteckých úderů najdete na stránkách britské vlády).

Na počátku letošního června ministerstvo vnitra uvedlo, že dokument stále nemá finální podobu. Dodávalo, že rozhodnutí o publikaci by mělo přijít po volbách, což se však dosud nestalo.

Lucasová nyní tlačí na co nejrychlejší zveřejnění. Na psaný dotaz se jí však z ministerstva vnitra i z Downing Street dostalo strohé odpovědi. Tiskové odbory pouze uvedly, že pokyn ke zveřejnění materiálů musí dát premiérka. Potvrdily však, že dokument dává uspokojivé odpovědi v problematice financování extremismu. Mayová se podle svých slov řídí v této otázce radami expertů.

„Vláda dokument nechce zveřejnit, ale odmítá nám sdělit rozumné důvody,“ stěžuje si Lucasová. Nejdůležitější je podle ní zjistit, zda mají na odklad zveřejnění vliv diplomatické vztahy se Saúdskou Arábií.

Někdejší předseda Liberálních demokratů Tim Farron během volební kampaně připomněl, že Cameron se zavázal zprávu publikovat do jara 2016. Ministerstvo vnitra však podle Farrona později uvedlo, že dokumenty možná nikdy nebudou zveřejněny, protože obsahují „velmi citlivé informace“. Potvrdil to i ministr zahraničí Boris Johnson. Pro odtajnění reportu se vyjádřili lídr labouristů Jeremy Corbyn či skotská premiérka Nicola Sturgeonová.

Styďte se, vzkázal Farron

Podle Lucasové mají lidé po sérii teroristických útoků právo vědět, kdo teror financoval a kdo přispívá na sílící radikalizaci zejména v rámci muslimské komunity. Farron tvrdí, že chování konzervativní vlády je skandální. „Jediné, co si z toho můžeme odnést, je, že asi mají obavy z toho, co zpráva obsahuje,“ míní Farron.

Dobrým signálem podle něj není ani fakt, že britští ministři se v Saúdské Arábii schází se členy královské rodiny. „Vypadá to, že vládě jde jenom o udržování dobrých vztahů s lídry jednoho z nejrepresivnějších států na světě. Člověk by si pomyslel, že pro ně bude důležitější bezpečnost vlastních občanů. Theresa Mayová by se měla stydět,“ dodal.

Mayová od červnových předčasných voleb čelí tlaku opozice, která volá po jejím odstoupení. Premiérka však navzdory předvolebním slibům rezignovat odmítla. Konzervativní stranu však zcela jistě čekají velké změny na podzimním sjezdu, kde Mayová své předsednictví podle prognóz britských médií zřejmě neobhájí.

Ve hře jsou také další volby. Po nich by se do čela parlamentu mohli podle průzkumů dostat labouristé. Pomyslné předsednické žezlo by pak zřejmě převzal Corbyn. Ten před pár dny potvrdil, že se nové volby pokusí vyvolat. V průzkumech se aktuálně těší větší podpoře než Mayová.