Lídr polských protestů čelí podezření, že své firmě přihrál statisíce

Do ulic polských měst dostal loni statisíce odpůrců vlády Práva a spravedlnosti. Jeho Výbor na obranu demokracie (KOD) se stal pro mnoho Poláků pokračovatelem Solidarity a on novým Walesou.

Počítačový expert Mateusz Kijowski si zakládal na tom, že KOD je nepolitickou občanskou organizací a navazuje jak na český protikomunistický disent, tak na polské protirežimní aktivisty ze sedmdesátých let.

„Nejsme politická strana a nemáme politické ambice. Nyní jsme silnější než všechny opoziční strany a můžeme si vybírat, s kým budeme spolupracovat,“ nechal se před časem slyšet Kijowski. Jeho sebevědomí i distanc, který zaujal především vůči bývalé vládnoucí Občanské platformě, byl proti srsti i mnohým opozičním politikům.

Přesto se kolem KOD podařilo časem shromáždit většinu parlamentní opozice. V čele s centristickou parlamentní Moderní stranou pak vytvořil KOD protestní koalici Volnost, rovnost, demokracie. Ta pak od května zorganizovala řadu protestů, k nimž se připojili i politici Občanské platformy, a to včetně exprezidenta Bronislawa Komorowského.

Ve čtvrtek se však dosud pevná pozice Kijowského v čele KOD otřásla, když do několika různých polských novin přišly kopie faktur. Podle nich totiž Kijowski poslal jménem KOD nejméně 90 tisíc zlotých (600 tisíc korun) firmě, kterou vlastní společně se svou ženou Magdalénou.

„Malou domů“ zdůvodnil Kijowski internetovými službami své firmy pro KOD, jako například správou domény hnutí. Podle deníku Rzeczpospolita, který oslovil experty, byly služby, jež si Kijowského firma účtovala mnohonásobně předražené oproti normálu.

Více než platba za práci to celé vypadá na kamuflovaný převod peněz hnutí do Kijowského kapsy. Při nedávném setkání s podporovateli KOD však Kijowski říkal, že z funkce šéfa hnutí nemá peníze a že žije z prostředků od členů rodiny. Kijowski nyní tvrdí, že jde o zinscenovanou diskreditaci ze strany vládní moci. Sympatizanti KOD ale mluví o mimořádném sjezdu a o tom, že by hnutí mělo pokračovat bez Kijowského.