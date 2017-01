Valachová chce v MŠ maximálně 20 dětí na třídu, žádat bude víc peněz

V mateřských školách (MŠ) díky dotovaným projektům vznikne devět nových tříd pro 249 dětí, dalších 31 učeben pro 628 žáků vznikne v základních školách. Resort bude chtít, aby na rozvoj kapacit letos přibyly další peníze.

V plné třídě může být nyní 24 dětí, v případě výjimky až 28. Nejmenší počet dětí na třídu je stanovený na 17 dětí. Ministryně by chtěla počet dětí snížit. „Předpokládám, že by to mělo být minimálně na 20 dětí na třídu, což by znamenalo deset na učitelku,“ řekla novinářům Valachová. Na 80 procentech území to podle ní kapacity mateřských škol umožňují.

Předsedkyně sekce mateřských škol školských odborů Eva Soukalová, která je zároveň zástupkyní ředitelky MŠ, plánované snižování počtu dětí uvítala. „Myslím, že to bude významná pomoc dětem i rodičům. Rodiče po tom dlouhodobě volali,“ uvedla.

Kvalitě předškolního vzdělávání by mělo také prospět, že se od září budou učitelky na plný úvazek povinně překrývat alespoň 2,5 hodiny denně. Ministerstvo to zakotví do rámcového programu pro předškolní vzdělávání, takže to kraje a obce budou muset zajistit. Nyní přístup krajů není podle Valachové jednotný.

Z programu na rozvoj kapacit, který funguje od roku 2014, dostala nejvyšší dotaci novostavba mateřské školy v Hostivici u Prahy. Stát z celkových víc než 45 milionů korun potřebných na její výstavbu uhradí 30 milionů. Nejvíc podpořených projektů bylo ze středních Čech, okrajových částí Prahy, jižních Čech a Vysočiny.

Ze 300 milionů korun, které byly pro letošek k dispozici, nic nezbylo. „Budu žádat ministerstvo financí o další navýšení finančních prostředků ještě v tomto roce. Máme zásobník dobrých projektů,“ dodala ministryně. Uvědomuje si, že některé okresy mohou mít stále problémy se zajištěním kapacit, které budou potřebovat v souvislosti s nároky na přijímání postupně čtyřletý, tříletých i dvouletých dětí. Ty nejmenší budou mít nárok na místo v MŠ od září 2020. V nejhorší situaci jsou podle Valachové Praha a okolí, Kladensko a Mostecko.

Mateřské školy ve školním roce 2015/2016 navštěvovalo přes 360 tisíc dětí, z toho bylo podle Valachové víc než 40 000 dětí mladších tří let. Pomáhat s péčí o dvouleté děti mohou učitelkám také chůvy, na které mohou školky získat evropskou dotaci. Celkem by mělo být v jednom školním roce zaplaceno asi 700 chův na poloviční úvazek, uvedla ministryně.