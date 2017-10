Přeplněné školky se bojí přílivu batolat. Musí řešit pleny i rekonstrukce

Školky v současnosti mohou přijímat děti mladší tří let v případě, že ve třídě je méně než 28 dětí. Až ale za tři roky vejde v platnost novela zákona, kterou loni schválili poslanci, budou se muset o dvouleté děti postarat.

Jednou z mateřských škol, která o takto malé děti pečuje už nyní, je například pražská školka U Uranie. Celkem jich má ve třídách 25.

„Máme dvouleté děti, jenže jim nejsou čerstvě dva roky. Je jim třeba dva a půl, a u tak malých dětí je znát každý měsíc. Neumím si představit, že budu mít 20 dětí, kterým v září byly dva roky. Čeká nás přebalování, příkrmy a podobně. Dvouleté dítě by mělo být s matkou,“ říká místní učitelka Zuzana Fojtová.



Ani jedno z dětí v této školce nemá pleny, takže nevyžadují jiné zacházení než děti tříleté. Od roku 2020 se ale může situace změnit.

„Co se týče hygienických norem, prakticky bychom museli přestavět celou koupelnu. Budeme muset mít přebalovací pult, nižší umyvadla, bezbariérový přístup do sprchového koutu,“ říká ředitelka školky U Uranie Jitka Dědinová. Školka má navíc zahradu, na kterou si nakoupila herní prvky certifikované pro děti od tří let. Musela by proto uzpůsobit dvouletým dětem i venkovní prostor.

Hygienické normy, které ředitelka vyjmenovala, jsou v informačním materiálu, jenž vydalo ministerstvo školství začátkem letošního roku pro školky, kterým chyběly zkušenosti s dvouletými dětmi. Jsou to spíše doporučení, mateřské školy se ale bojí, že podobná pravidla budou za tři roky platit povinně, což naznačuje i ministerstvo zdravotnictví.

„V případě, že se do mateřských škol budou přijímat děti, které nejsou schopné ‚samoobsluhy‘, bude nutné dovybavit hygienická zařízení dětskými nočníky, přebalovacími pulty a odpadkovými koši. Současně bude muset být předškolním zařízením řešena likvidace použitých plen,“ říká mluvčí ministerstva Štěpánka Čechová.

Rodiče, noste dětem pleny

Školky také budou muset podle ministerských instrukcí rodičům připomínat, aby svým dětem nosili v dostatečném množství pleny, vlhčené ubrousky a náhradní oblečení.

Ministerstvo školství sice slibuje méně žáků ve třídách a nepedagogické pracovníky, jako jsou například chůvy, otázka je, kolik si jich školky budou moct dovolit. Systém je navíc nutí, aby braly plný počet dětí, protože se od toho odvíjí výše příspěvků ministerstva na platy učitelů.

„Za každé dvouleté dítě se musí snížit počet o dvě děti, takže ve třídách bude maximálně 14 dětí, zatímco nyní máme třídy naplněné 28 dětmi. Bude to pro nás i finanční zátěž, budeme muset zaplatit pedagogy a obsadit chůvy,“ říká Dědinová.



MŠMT: Oblasti s největším nedostatkem míst podporujeme

Novela vejde v platnost až za tři roky také z toho důvodu, aby se zřizovatelé školek - tedy obce - měli čas přizpůsobit novým podmínkám, například aby do té doby rozšířili kapacitu.

S nedostatkem míst se potýkají v současnosti mnohé z nich. „Měli jsme požadavek umístit 260 dvouletých dětí, to je 17 tříd. To se nedá zvládnout ani personálně,“ řekl ČTK náměstek libereckého primátora Ivan Langr s tím, že drtivou většinu dětí mladších tří let školky ve městě odmítly.

„Školce u nás patří herna, jídelna, ložnice, nově rekonstruované sociální zařízení a šatny. To vše z hygienických a organizačních důvodů můžeme naplnit do počtu 24 dětí. Nemáme jakoukoliv jinou místnost, kam bychom mohli rozšířit svoje prostory v případě přijetí více děti,“ řekla iDNES.cz ředitelka jedné školky na Semilsku, která si nepřála uvést jméno. „Už několik let odmítáme žádosti o přijetí z kapacitních důvodů,“ dodala.

Kolik bude potřeba míst pro dvouleté děti v roce 2020, není podle ministerstva školství (MŠMT) možné odhadnout, protože se ještě nenarodily. Aktuálně je mladších tří let 12 procent ze všech dětí v mateřských školách.



„Co se týče zajištění kapacit mateřských škol, toto je v kompetenci jejich zřizovatelů. MŠMT se ale snaží zřizovatelům pomoci, připravilo proto program na podporu kapacit mateřských i základních škol,“ reagovala na dotaz iDNES.cz mluvčí resortu Jarmila Balážová.

Podle náměstkyně ministra školství pro ekonomiku Zuzany Matuškové úřad systematicky podporuje regiony, kde je největší nedostatek míst ve školách a školkách. „Jsou to zejména oblasti kolem Prahy a Brna. Do konce letošního roku vznikne z podpory programu celkem 73 nových tříd mateřských škol,“ uvedla.

Děti by měly být doma s matkou, míní psychologové

Novela vyvolala kritiku také u některých psychologů či pedagogů, podle kterých by děti měly zůstávat doma s matkami, protože do tří let se formuje až 90 % jejich osobnosti (psali jsme zde). Pedagogové proto sepsali petici, ve které vyzvali tehdejší ministryni školství Kateřinu Valachovou ke zrušení novely. Pod petici se zatím podepsalo téměř dvanáct tisíc lidí.

„Jedná se o garanci míst pro děti dvouleté, pokud rodič bude chtít dítě do školky dát. Veřejnost výraznou většinou podle průzkumů toto žádá. Stát financuje zvyšování kapacit mateřských škol zejména v Praze či středních Čechách. Na většině území republiky kapacity již jsou. Již loni bylo v mateřských školách 40 tisíc dvouletých dětí a nyní jich je ještě více,“ reagovala pro iDNES.cz Valachová.

Patří podle vás dvouleté dítě do školky?

ANO 16 NE 129

Podle vyjádření současného ministra Stanislava Štecha zkušenosti ostatních zemí nenasvědčují tomu, že by došlo k poškození psychického vývoje dětí. Upozornil také na studii OECD, podle které je v českých školkách ze všech členských zemí nejmenší podíl dětí mladších tří let.

„Jako profesor psychologie, který se více než třicet let věnuje tématům psychického vývoje, výchovy a vzdělávání, konstatuji, že pro dítě ve věku do tří let samozřejmě platí, že funkční rodič je nenahraditelnou osobou v jeho životě. To však neznamená, jak ukazují zkušenosti z mnoha vyspělých zemí, že dítě mladší tří let bude nutně poškozeno, bude-li zařazeno do mateřské školy,“ uvedl Štech.

Podle něj je na zvážení rodiče, zda dvouleté dítě do školky pošle. „Tímto krokem se rozšiřuje reálná svoboda volby. Centrálně omezující je naopak takovou možnost mu nedat. Současně jde také o vytvoření tlaku na stát a zřizovatele, aby zajistili kvalitní podmínky péče o děti,“ dodal Štech.

„Měli bychom být pyšní na to, že jsme schopni zajistit, že může být dítě s rodinou, a neměli bychom nutit cpát děti do institucí. Rozhodně není dobré říkat, že jsme poslední v Evropě, kdo to tak ještě nemá,“ oponuje Fojtová.