Američanka dohnala skrz SMS přítele k sebevraždě, dostala dva a půl roku

Z celého trestu dvou a půl roku si dívka musí odsedět minimálně 15 měsíců za mřížemi. Poté může být propuštěna a zařazena do probačního řízení na dalších pět let, informoval web BBC.

Carterová původně čelila maximálnímu trestu dvaceti let. Navrhovaný trest se podařilo jejím právním zástupcům snížit. Tvrdili, že ona i její přítel trpěli psychickými problémy. Přesto soud Carterovou nezprostil viny úplně.

„Její jednání zabilo Conrada Roye,“ prohlásil prokurátor před soudem. „Ukončila jeho život, aby ten její byl lepší,“ dodal. Právní zástupce Carterové argumentoval, že dívka toho, co se stalo, „naprosto lituje“.

Během soudního jednání mladá žena opakovaně plakala.



Ke slovu se dostali i rodiče a sourozenci mrtvého Conrada Roye.

„Nemít tu člověka, se kterým jsem byla každý den od narození, je bolestivé a tato bolest se mě bude držet po celý zbytek života,“ řekla Royova sestra Camdyn. Dodala, že ji „straší“ představa, že nikdy nepůjde na svatbu svého bratra a že nikdy nebude tetou jeho dětí.

Slovo dostal i Conradův otec, který při slyšení řekl, že je jeho rodina zničená. „Můj syn byl můj nejlepší přítel,“ dodal. Lynn Royová, matka mrtvého syna, ve svém prohlášení napsala, že „není jediný den, kdy by neoplakávala ztrátu svého milovaného syna.“

Soudce Lawrence Moniz nakonec neshledal, že by „nízký věk či psychický stav obžalované měly podstatný vliv na její čin“. Carterová se po přečtení rozsudku zhroutila.

Návod na smrt v SMS

„Konečně budeš šťastný v nebi. Už žádná bolest. Je v pořádku, že se bojíš, to je normální. Chci říct, chystáš se umřít,“ psala Carterová mladíkovi ráno 12. července 2014 (psali jsme zde).

Roy byl tehdy s rodinou na pláži. Získal stipendium na vysoké škole, během dne žertoval se sestrami, mluvil o své budoucnosti.

„Myslela jsem, že to chceš. Je čas a jsi připravený... Prostě to udělej, zlato. Už žádné odkládání. Žádné čekání. Až se vrátíš z pláže, tak to musíš udělat,“ psala v další zprávě Carterová. Jí tehdy bylo 17 let. Conrad Roy byl jen o rok starší.

„Okay, udělám to. Už žádné přemýšlení,“ odpověděl. Druhý den bylo mladíkovo tělo nalezeno v autě před obchodem Kmart. Příčinou úmrtí byla otrava oxidem uhelnatým a policie případ klasifikovala jako sebevraždu.

Obrat v kauze nastal poté, co vyšetřovatelé našli v telefonu Roye neobvyklou konverzaci mezi ním a Carterovou.

Nový právní precedens

Čtvrteční rozhodnutí nastoluje v zemi nový právní precedens, neboť v Massachusetts doposud nebyl uveden v trestním zákoníku žádný takový zločin.

Společnost na celý případ nemá zcela jednotný názor. Přestože většina lidí jednání Carterové odsuzuje, několik se jich postavilo na obranu mladé ženy.

Mezi nimi je i Amanda Knoxová, která byla odsouzena za vraždu britského spolubydlícího v Itálii v roce 2007. V roce 2015 ji soud zprostil viny. K celému případu se Knoxová vyjádřila v článku v Los Angeles Times. „Michelle Carterová si zaslouží sympatie a pomoc, ne vězení,“ vyjádřila se v textu.