Vláda řeší zajišťovací příkazy, Zaorálek žádá odvolání šéfa finanční správy

Ministři hnutí ANO a KDU-ČSL se k návrhu Zaorálka na odvolání dvou úředníků staví skepticky. Podle nich nebyly naplněny podmínky, které pro odvolání obou vyžaduje služební zákon. Zaorálek řekl, že chce vyzvat vládu k odvolání Janečka a Schillerové kvůli údajnému zneužití zajišťovacích příkazů k likvidaci firem.



„Já budu muset přečíst panu ministrovi Zaorálkovi služební zákon. Ocituju mu z toho, jaké důvody mohou vést k tomu, abych mohl odvolat paní Schillerovou a pana Janečka. Navíc je to sdílená kompetence státního tajemníka a ministra financí, takže této žádosti bohužel nemohu vyhovět,“ řekl novinářům před jednáním vlády ministr financí Ivan Pilný (ANO).

„Ať můžu mít jakékoli výhrady vůči fungování finančního úřadu v České republice, které jsem paní náměstkyni a panu ministrovi zmiňoval, tak si myslím, že tady není taková situace, aby mohl jiný ministr navrhovat odvolání těchto úředníků. Protože to podle mě není v souladu se zákonem o státní službě,“ řekl ministr zemědělství Marian Jurečka (KDU-ČSL).

Vicepremiér a ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) očekává vzrušenou debatu, pokud Zaorálek skutečně návrh na odvolání Janečka a Schillerové vznese. Požadavek mu ale připadá nesmyslný. „Snad už jsme po volbách, takže jsem doufal, že tyhle šílenosti přestanou,“ řekl.

Martin Janeček, ředitel Generálního finančního ředitelství Náměstkyně ministra financí Alena Schillerová (15. 5. 2017)

Zaorálek minulý týden řekl, že hodlá dnes na vládě navrhnout odvolání Janečka a Schillerové. Odvolával se přitom na reportáž serveru Seznam Zprávy. Ta obsahovala příběhy, jež podle Zaorálka dokládají, že v době, kdy ministerstvo financí vedl předseda hnutí ANO Andrej Babiš, byly prostřednictvím zajišťovacích příkazů zlikvidovány firmy nevyhovující lidem kolem holdingu Agrofert, který Babiš donedávna vlastnil.

Rozpočet beze změny

Vláda v pondělí také potvrdila, že nově zvolené Poslanecké sněmovně předloží schválený návrh státního rozpočtu na příští rok se schodkem 50 miliard korun. Podle nastavených pravidel nově zvolená Sněmovna nemůže automaticky projednávat návrhy předložené předchozí Sněmovně.

Návrh rozpočtu, který vláda schválila na konci září, počítá s příjmy 1,31 bilionu korun a výdaji 1,36 bilionu korun. Rozpočet by měli poslanci schválit do konce roku, jinak by země musela hospodařit v rozpočtovém provizoriu.