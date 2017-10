V Marseille zabíjel Tunisan, police ho o den dříve po krádeži propustila

Muž policii podle prokurátora předložil tuniský pas na jméno Ahmed H., narozený v listopadu 1987.

Prokurátor uvedl, že šlo o nezaměstnaného muže, který neměl stálé bydliště a užíval tvrdé drogy.

Na nádraží přišel v půl druhé odpoledne a když ubodal dvě ženy, vrhl se na hlídkující vojáky. Ti ho zastřelili. U těla byl nalezen nůž s dvaceticentimetrovou čepelí. Muž měl u sebe ještě jeden menší nůž.

Policie útočníka rychle identifikovala díky otiskům prstů. Od roku 2005 byl podle Molinse úřadům znám pod sedmi různými totožnostmi.

K útoku se už v neděli přihlásil samozvaný Islámský stát (IS). Obětem bylo 20 a 21 let, jedna byla podle francouzského tisku studentkou medicíny. Jiné zdroje uvádějí, že dívkám bylo 17 a 21 let.