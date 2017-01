Sněmovna není bezbariérová, překvapilo Marksovou. Chce to změnit

„Otestovali jsme bazbariérovost, respektive bariérovost Poslanecké sněmovny, protože jsme zjistili, že do tiskového sálu se člověk na elektrickém vozíku nemůže dostat. Z každého vchodu, který tam je, je tam vždycky schod, takže to není možné,“ uvedla Marksová. Je pro to, aby se udělal audit bezbariérovosti Poslanecké sněmovny. „Půjdeme za panem kancléřem a požádáme ho, aby ten audit udělal,“ řekla iDNES.cz Marksová.

„Bezbariérovost úřadů v České republice je na tom hodně špatně, protože většina těch úřadů je v historických budovách, úpravy jsou často finančně velmi náročné,“ popsal iDNES.cz svou zkušenost Prager.

Michal Prager, ředitel neziskové organizace Pestrá společnost

„Když chybí nájezd na jeden schod, tak to může být záležitost několika korun, ale můžou být historické budovy, výtah tam nedáte, a pak se řešení hledají obtížně a jsou velmi nákladná,“ uvedl Prager, který stojí v čele Pestré společnosti. Nezisková organizace od roku 2009 cvičí asistenční a vodící psy a věnuje se klientům se zrakovým, tělesným či sluchovým onemocněním.

Marksová připustila, že ani jí řízené ministerstvo není zcela bezbariérové. „My máme výtah pater noster, ten je bariérový hodně, ale máme paralelní výtah, kde to jde,“ uvedla ministryně práce a sociálních věcí.

Tiskovou konferenci svolala, aby oznámila, že ministerstvo práce a sociálních věcí splnilo svůj slib a odeslalo v letošním roce v rekordním čase zálohu na sociální služby pro kraje už 10. ledna. Nyní musejí sejít krajská zastupitelstva rozhodnout o přeposlání peněz příjemcům. Na sociální služby by letos mělo jít asi devět miliard korun.