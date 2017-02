Dvě ministryně, stejný cíl. O místa ve školkách se ale přetahují

Ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová zakládá dětské skupiny, pro které má z operačního fondu zaměstnanost vyčleněnou miliardu.

Ministryně školství Kateřina Valachová zase dává do veřejných školek a do roku 2021 v nich chce garantovat místo i pro dvouleté děti. A to ohrožuje samotnou existenci dětských skupin. Ministryně, které jsou obě ze sociální demokracie, se totiž nedohodly na společné koncepci.

Zákon, který umožnil vznik dětských skupin šitý na míru pro malé firemní mateřinky parlament po letech tahanic schválil v roce 2014. Tedy až poté, co se populační vlna, kvůli které zoufalí rodiče ještě před pár lety marně hledali místo v mateřské škole, mezitím přelila na základky. Výjimkou jsou prakticky jen obce v okolí Prahy a Brna, kde místa stále chybějí.

Marksová očekávala, že se rychle ujmou. Do roka měla vzniknout tisícovka firemních školiček. Nakonec jich bylo jen pár desítek. Jejich počet začal narůstat poté, co je ministerstvo mohlo podpořit i evropskou dotací. Na konci ledna 2017 už ministerstvo evidovalo 269 dětských skupin.

Od kojence po předškoláka

Ve srovnání s mateřskými školami dětské skupiny nabídly rodičům toužícím po rychlém návratu do práce ještě jednu výhodu. Určeny jsou totiž už pro děti od jednoho roku. V tuto chvíli tato konkurenční výhoda funguje. „Děti od dvou do tří let jsou u nás obvykle kvůli tomu, že je nevzala školka v místě bydliště. A starší děti zůstávají, protože rodiče mají dobrou zkušenost,“ říká Michal Janovský z Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, kde mají dětskou skupinu Zkumavka.

Ministryně školství Kateřina Valachová

Jinou představu o tom, jak má vypadat předškolní péče, má ale ministerstvo školství. Od září platí novela školského zákona, díky které dětská skupina Zkumavka může o řadu zájemců mezi rodiči mladších dětí přijít. Od roku 2021 – kdy zároveň budou dobíhat dotace na provoz dětských skupin – budou mít děti na místo v mateřské škole v obci, kde bydlí, automaticky nárok už od dvou let.

Místo ve školce budou mít povinnost zajistit obce. V těch regionech, kde je školek málo, nyní ministerstvo školství investuje do zvýšení jejich kapacity.

Obec Malé Žernoseky na Litoměřicku má mateřskou školu, k ní přidala v roce 2015 dětskou skupinu. „Zřizovali jsme ji jako alternativu, která nám řeší aktuální kapacitní nedostatek naší mateřské školy a především s ohledem na rostoucí požadavky rodičů na umístění dětí mladších tří let,“ říká Petr Liška, starosta obce Malé Žernoseky.

Náklady ve výši asi 3 milionů na úpravu prostor, vybavení a dvouletý provoz obec pokrývá z 95 procent z dotace ministerstva. Co bude potom, až dotace v roce 2018 doběhne? „Počet dětí postupně klesá, takže pracujeme variantami. Buď dětská skupina nebude pokračovat, nebo kapacitu pokryje mateřská škola, kam přejdou děti z dětské skupiny,“ dodává Petr Liška.

V roce 2020 chce mít ministerstvo školství ve školkách místo pro všechny děti. Jak budou financovány dětské skupiny, jejichž provoz nyní z velké části hradí ministerstvo práce, zatím není jasné.

O peníze navíc si ale zřejmě řekne také ze státního rozpočtu. „Byla úvaha, zda na provoz dětských skupin nezískat prostředky ze státního rozpočtu, rozhodnutí bude na budoucích vládách, zatím je to ve fázi úvahy,“ říká Jiří Vaněk z ministerstva práce.