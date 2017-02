Co u nás probíhá, nepovažuji za demokracii, ale za chaos, říká Marksová

14:45 , aktualizováno 14:45

Není úplně obvyklé, aby si člen vlády v demokratickém státě stěžoval na úroveň demokracie v zemi. Ministryni práce a sociálních věcí Michaele Marksové z ČSSD se ve středu právě to povedlo. „To, co u nás probíhá, já nepovažuji za demokracii, já to občas považuji za chaos,“ řekla po jednání vlády. Na něm ministři řešili účast na interpelacích.