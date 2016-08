Marksová opět navrhla zálohové výživné, chce zvýšit i přídavky na děti

„Navrhujeme to pro rodiny buď s příjmem do 2,4 násobku životního minima, jak je konstruována většina dávek, nebo je tam návrh rozšířit to na rodiny s příjmem do 2,7 násobku životního minima. To jsou dnes rodiny, které mají nárok na porodné,“ uvedla Marksová.

„Ten návrh vychází z koaliční smlouvy, respektive z vládního prohlášení, kde jsme se zavázali předložit zákon o takzvaném zálohovém výživném,“ řekla ministryně práce a sociálních věcí.

V koaliční smlouvě ale není uvedeno, který ministr to má udělat a zlepšit vymáhání výživného je podle Marksové především na ministerstvu spravedlnosti. Protože se ale podle ní situace v tomto směru nelepší, navrhuje sociální dávku, zálohové výživné, kterou by po neplatiči vymáhal stát.

Hnutí ANO má zatím s principem zálohovaného výživného problém a lidovci chtějí podle ministra zemědělství Mariana Jurečky jednat o jeho parametrech. Pokud by sociální demokraté své partnery přesvědčili, nepřevýší náklady podle Marksové 700 milionů korun ročně. „Ale to je za předpokladu, že nic nevymůžeme zpátky. Jsem přesvědčena, že to bude méně,“ uvedla ministryně.