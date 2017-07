Íránské noviny prolomily tabu. Slavnou matematičku ukázaly bez hidžábu

Marjam Mírzácháníová Z Íránu odešla poté, co v únoru roku 1998 přežila tragickou dopravní nehodu autobusu, při níž zemřelo sedm prvotřídních matematiků. Usadila se v USA, kde odpromovala na Harvardově univerzitě. Provdala se za českého vědce Jana Vondráka, který pracuje v IBM. Má s ním dceru. V osmatřiceti letech získala Fieldsovu medaili, která se uděluje od roku 1936 výjimečným vědcům do čtyřiceti let.