Zemřel Mário Soares. Muž, který dovedl Portugalce k demokracii

Jeden z nejvýraznější portugalských politiků posledního půlstoletí Soares byl hospitalizován 13. prosince kvůli „celkovém zhoršení jeho zdravotního stavu“. O Vánocích se jeho stav zhoršil a exprezident upadl do hlubokého kómatu.

Nemocnice v sobotu podle AFP nespecifikovala přesnou příčinu jeho úmrtí. Podle jeho blízkých se ale exprezident úplně neuzdravil po encefalitidě, kterou prodělal v roce 2013. Jeho zdravotní stav se zhoršil po úmrtí manželky v červenci 2015.

Po jeho hospitalizaci loni v prosinci ho v nemocnici navštívila i řada politiků včetně prezidenta Marcela Rebela de Sousa a premiéra Antónia Costy. „Je několik postav, které určovaly a určují naší demokraci. A člověk nemusí být ze stejné politické strany, aby rozpoznal, co udělaly pro tuto zemi,“ řekl již v prosinci prezident de Sousa, který je ze středopravicové strany.

Boj proti vojenské diktatuře

Soares vystudoval filozofii a práva, poté se věnoval advokátní praxi. Jž v době studií se zapojil do demokratického hnutí a do boje proti vojenské diktatuře, jejímž hlavním představitelem byl v letech 1932 až 1968 António Salazar. Aktivně se zasazoval za demokratizaci země a působil jako obhájce v řadě politických procesů, mimo jiné byl právním zástupcem rodiny generála Humberta Delgada, zavražděného v roce 1965 portugalskou tajnou policií.

Za svou tehdejší politickou činnost namířenou proti diktatuře byl Mário Soares celkem dvanáctkrát vězněn. V roce 1968 byl například deportován na ostrov sv. Tomáše, tehdejší portugalskou zámořskou provincii v Guinejském zálivu, kde strávil téměř rok. V letech 1970 až 1974 pak žil Soares v emigraci ve Francii, kde působil jako univerzitní lektor.

V roce 1973 založil Socialistickou stranu (PS), která působila nejprve v ilegalitě. o svržení diktatury v dubnu 1974 se Soares vrátil do Portugalska a byl jmenován ministrem zahraničí v nové vládě.

V letech 1976 až 1978 a 1983 až 1985 byl předsedou vlády. Jeho druhá vláda prosadila vstup Portugalska do Evropského společenství (předchůdce EU), přičemž se mu podařilo otočit původně odmítavý názor veřejnosti. Hlavou státu byl v letech 1986 až 1996.

Soares proslul jako silný zastánce integrace postkomunistických středoevropských států do Evropské unie i do NATO. Koncem prosince 1989 se stal první hlavou země, která (ač soukromě) zavítala do Prahy po listopadové revoluci. Setkal se tehdy s Václavem Havlem a věnoval mu automobil Renault 21.