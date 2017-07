Česká diplomatka Chatardová získala prestižní vysoký post v OSN

Sobotní Lidové noviny připomínají, že Česko takovou pozici nemělo již dvacet let a že Chatardová je teprve třetí ženou v čele Ekonomické a sociální rady.

„Je to úspěch české zahraniční politiky. Získáváme možnost se ještě více zapojit do řešení světových ekonomických a sociálních výzev. Budeme více vidět, zvýší se naše prestiž, což nám umožní lépe prosazovat témata, na kterých nám záleží. Do kompetence Hospodářské a sociální rady spadá projednávání otázek pokrývajících asi 70 procent lidských a finančních zdrojů celého systému OSN,“ řekla deníku Chatardová.

Před rokem získala post v čele Stálého zastoupení České republiky při OSN, předtím byla šest let českou velvyslankyní pro Francii a Monako. Za své působení v Paříži obdržela francouzské nejvyšší státní vyznamenání.