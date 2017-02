Hilšer pro Impuls: Nevím, jak sbírat podpisy pro prezidentskou kandidaturu

„Já jsem svou kandidaturu vyhlásil v červenci a začal jsem sbírat podpisy podle současně platného zákona. Bohužel, v průběhu té doby přišla vláda s tím, že chce tento zákon změnit. Navrhli novelu, která doposud není schválená, takže my neznáme pravidla, podle kterých můžeme sbírat podpisy,“ řekl Hilšer s tím, že navrhovaná úprava ani neřeší to, co Ústavní soud kritizoval.

Vláda v srpnu loňského roku navrhla, aby v petičních arších, kde má být 50 000 podpisů ve prospěch prezidentského kandidáta, byla navíc i čísla občanských průkazů (více čtěte zde). „Nechci spekulovat, jestli je to úmysl, omezit vstup těch občanských kandidátů,“ dodal Hilšer.

Lékař se také vyjádřil k prohlášení prezidenta Miloše Zemana o znovuzavedení poplatků za pobyt v nemocnicích (podrobnosti najdete zde). Hilšera překvapila změna názoru, Zeman totiž dosud poplatky ve zdravotnictví spíše kritizoval.

„Vždycky zaujímal jiný postoj. Nevím, proč ho změnil. Sto korun určitě pro někoho není málo, nicméně já si myslím, že by bylo správné zaměřit se na to, aby ve zdravotnictví nebyla korupce,“ míní Hilšer.

V Kauze dne také hovořil o výzkumu zhoubných mozkových nádorů, kterému se profesně věnuje. „Za posledních třicet let se podařilo prodloužit život pacientům tak o měsíc až dva, čili ten pokrok je docela složitý. Těžko můžete dělat experimenty na lidech uvnitř jejich mozku, takže my musíme vytvářet modely těch nádorů, na kterých pak můžeme provádět výzkum,“ vysvětlil.

Čtyřicetiletý Marek Hilšer z Chomutova je pedagog a vědecký pracovník na 1. Lékařské fakultě Univerzity Karlové. Svou kariéru zasvětil výuce mediků a výzkumu zhoubných nádorů mozku. Pozornost vzbudil v roce 2014, když do půl těla svlečený protestoval při tiskové konferenci vlády na podporu Ukrajiny a proti anexi Krymu Ruskem. Před tím se podílel na protestech proti plánu skrytě privatizovat nemocnice za Topolánkovy vlády a později proti vysokoškolské reformě Josefa Dobeše z Věcí veřejných.