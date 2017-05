Dalíkův spor s bývalou přítelkyní o 6,5 milionu korun skončil smírem

Obvodní soud pro Prahu 7 potvrdil smír 28. dubna. Základem dohody je, že Horáčková vyplatí 4,25 milionu korun. Nedostane je však Dalík, který pohledávku již dříve převedl na společnost Bassanio Asset Management se sídlem v Londýně.

„Dostávala jsem od něj velké množství darů. Byl velkorysý jak ke mně, tak i ke svým dalším kamarádkám,“ citoval Horáčkovou server Aktuálně.cz. Podle jejích slov ji Dalík v listopadu 2010 ve Vídni požádal o roku. Aby rozptýlil její nedůvěru, zavolal jí v lednu, že pro ni má byt.

Holešovická nemovitost stála právě 6,5 milionu korun. Dalík však peníze poslal z účtu s poznámkou, že se jedná o půjčku. To byl pro soud podstatný důkaz. Horáčková to vysvětlovala tak, že si toho nejprve nevšimla, a když se později Dalíka ptala, tvrdil, že je to kvůli finančnímu úřadu, kdyby se ptal, odkud vzala peníze.

Horáčková se divila, že se s ní kvůli částce Dalík rozhodl soudit. U soudu podle Aktuálně.cz popisovala, že to pro něj byly drobné. Podle ní disponoval stovkami milionů a standardně měl k dispozici několik desítek milionů korun.

Lobbista Marek Dalík byl považován za pravou ruku bývalého premiéra Mirka Topolánka. V květnu 2016 byl odsouzen za pokus o podvod při nákupu obrněných vozidel Pandur pro armádu. Letos v dubnu ho však z vězení pustil Nejvyšší soud, který nesouhlasil s právní kvalifikací Dalíkova protiprávního jednání (více o zrušení verdiktu Nejvyšším soudem).

Také Gabriela Horáčková je spojena s Mirkem Topolánkem. Rok mu půjčovala luxusní Volvo XC 90 a nakonec ho prodala Lucii Talmanové, tehdejší premiérově přítelkyni a jeho pozdější manželce (více čtěte zde).

Tady si Horáčková koupila byt za peníze od Marka Dalíka: