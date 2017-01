Černoch pro Impuls: Ve sporu o hidžáb má pravdu ředitelka školy

„Pokud někdo jde na naši školu, tak by měl dodržovat její řád. Když se navíc jedná o zdravotnickou školu, která má i nějaké bezpečnostní prvky, tak paní ředitelka tam má takovýto řád, tak by se měl dodržovat. A jestliže někdo říká: ‚Ne, já si to budu nosit, protože tomu věřím,‘ ať si věří, v co chce, samozřejmě, ale pravda je podle mě na straně ředitelky,“ řekl Černoch v Kauze dne.

Poslanec Úsvitu podpořil ředitelku Střední zdravotnické školy v Praze 10 i v jednací síní během středečního přelíčení. „Považuji za důležité podpořit člověka, který bojuje s precedentem, který může být nebezpečný pro Česko do budoucna,“ vysvětlil, proč byl u soudu v době schůze Sněmovny.

Somálská dívka Ayan Jamaal Ahmednuurová tvrdí, že jí škola nepovolila nosit hidžáb, a tím ji nepřímo diskriminovala v přístupu ke vzdělání a svobodné volbě povolání. Soudně se domáhá omluvy a 60 000 korun jako odškodného za diskriminaci. Podle školy je žaloba zavádějící a nepravdivá.

Případ od začátku provází velký zájem veřejnosti. Ve středu kvůli vyrušování aktivistů nechala soudkyně vyklidit síň. „Tohle je soudní jednání, ne nějaké představení,“ zlobila se předsedkyně senátu (podrobnosti o průběhu jednání čtěte zde).

ČR by měla mít příchod imigrantů pod kontrolou, uvedl Černoch

Černoch se v Impulsu vyjádřil také k úterního projevu britské premiéry Theresy Mayové k brexitu (více o jejím projevu čtěte zde). Česko by podle něj mělo následovat britský vzor. Černochovi se líbí především způsob, jakým chce království kontrolovat uprchlíky.

„Paní premiérka to řekla velmi dobře. Ona řekla, že se nebrání příchodu lidí do Británie, ale že to chce mít pod kontrolou. Tam bych viděl ten stěžejní moment té věty, protože tak by to mělo být všude. Jestliže je stát státem, má své hranice, tak má mít lidi, kteří do toho státu přicházejí pod kontrolou,“ dodal Černoch s poukazem na to, co se děje v Německu, Francii a Belgii.

Zachování volného pohybu lidí přes hranice bylo jednou z podmínek EU pro setrvání Velké Británie na jednotném trhu. Mayová už na loňské konferenci Konzervativní strany naznačila, že kompromisní řešení v tomto ohledu nebude možné.