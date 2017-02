Exministr školství Chládek se stal předsedou středočeské SPO

Zpráva se objevila na webu SPO v pátek. Na konferenci se volili také delegáti pro sjezd strany, který se uskuteční příští sobotu.

Ze sociální demokracie Chládek vystoupil ke konci loňského roku. „Bylo to po zralé úvaze, já jsem tu informaci oznámil některým svým bývalým kolegům, ale nechci to nějak medializovat,“ uvedl na dotaz iDNES.cz, jaké jsou jeho důvody odchodu ze strany, v níž působil čtrnáct let. „Je to asi jako v rozvodu: přeji jim vše dobré, ale cesty se rozcházejí,“ dodal.

Stranu práv občanů si pro své další působení vybral prý zejména proto, že mu byl blízký její program. „Třeba program SPO v oblasti vzdělávání je velmi blízký tomu, co jsem prosazoval na ministerstvu školství. Jedná se o levicový subjekt, což je mi taky blízké,“ řekl Marcel Chládek.

Zda bude kandidovat v říjnových volbách do parlamentu, je podle Chládka předčasná otázka. Kandidaturu nicméně nevyloučil.