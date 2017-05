Zemřel bývalý panamský diktátor Manuel Noriega

Pracovníci nemocnice potvrdili listu The New York Times, že Noriega zemřel v pondělí hlavním městě Panama City kolem 11. hodiny večer tamějšího času, tedy v šest hodin ráno SELČ.

Třiaosmdesátiletý bývalý prezident byl v lednu kvůli operaci nádoru na mozku dočasně propuštěn z vězení, kde si odpykával trest mimo jiné za vraždy politických oponentů v 80. letech. Kvůli komplikacím po první operaci následoval na začátku března další zákrok s cílem zastavit krvácení. Po něm se Noriega nacházel v řízeném kómatu.

K Noriegově úmrtí se na svém twitterovém účtu vyjádřil panamský prezident Juan Carlos Varela. „Smrt Manuela Noriegy uzavírá jednu kapitolu našich dějin. Jeho děti a příbuzní si zaslouží klidný pohřeb.“

Generál Noriega ovládal Panamu jako vrchní velitel armády šest let od roku 1983. Zprvu spojenec USA upadl postupně v nemilost Washingtonu. V 60. letech býval informátorem CIA a spojencem US, postupně se však stal nepředvídatelným protivníkem, který prodával americká tajemství jejich nepřátelům a obchodoval s drogovými kartely.

V knize novinářů Richarda M. Kostera a Guillerma Sáncheze „V čase tyranů“, která mapuje vládu Noriegy v Panamě, je popsané, jak to diktátor uměl hrát na obě strany. Zatímco vyzrazoval Spojeným státům důležité informace o Kubě, prodával kubánskému diktátorovi Fidelu Castrovi panamské pasy, které využívali kubánští a dost možná i sovětští tajní agenti.



Noriega si potrpěl na luxus. Žil v přepychu a na svých okázalých panstvích pořádal párty plné kokainu. Byl také vášnivým sběratelem starých zbraní.



Svého postavení však zneužíval. „Toužil po moci a stal se tyranem. Toužil po bohatství a stal se kriminálníkem,“ napsali novináři Koster a Sánchez ve své knize.

Noriega začal vůči svým politickým oponentům uplatňovat stále drsnější represe. V USA byl obviněný z pašování drog a praní špinavých peněz. Byl obviněný, že z Panamy vytvořil tranzitní stát pro dodávky kokainu mířící z Jižní Ameriky do Spojených států. Diktátor potlačil dva puče a v roce 1989 se vyhlásil „maximálním lídrem“.

Tehdy však došla Bílému domu trpělivost a prezident George Bush vyhlásil Panamě válku. „Už toho bylo dost,“ řekl Bush a vyslal do Panamy více než 27 tisíc vojáků. Při invazi jich zahynulo 23 a dalších 300 bylo raněno. Pro Spojené státy to tehdy byla největší zahraniční vojenská operace od války ve Vietnamu. Panamské ztráty nejsou dodnes zcela jasné, ale podle OSN přišlo o život kolem 500 panamských civilistů.

V roce 1992 byl Noriega v USA odsouzen ke 40 letům vězení za obchod s drogami, vydírání a praní špinavých peněz. Trest si v USA odpykával do roku 2010. Pak byl vydán k soudu do Francie a odtud následně do Panamy, kde rovněž skončil ve vězení. Uvěznění v panamské věznici bylo ponižující poslední cestou pro diktátora, který při svých nacionalistických projevech máchal mačetou. V Panamě byl odsouzen za vraždu, korupci a zpronevěru (psali jsme zde).

