Vyšetřovatel Čapího hnízda vystoupí před poslanci kvůli stíhání Babiše

Spolu s Nevtípilem si poslanci pozvali i dozorujícího státního zástupce Jaroslava Šarocha a také Babiše i Faltýnka. Někteří ze členů výboru se dokonce šli podívat i do policejního spisu ke kauze Čapí hnízdo, který vyšetřovatelé odmítli do Sněmovny celý poslat. Co přesně policisté oběma politikům vytýkají, zajímalo jak Stanislava Humla z ČSSD, tak Jiřího Dolejše z KSČM, kteří výboru doporučí, jak má rozhodnout.

Naopak Martin Plíšek z TOP 09 řekl, že to ke svému rozhodnutí nepotřeboval. Dost informací má už z policejní žádosti. „Pakliže je poslancům za vinu dávána činnost, která nesouvisí s výkonem jejich poslaneckého mandátu, tak by měl o vině a nevině těchto poslanců rozhodovat nezávislý soud,“ řekl.

Šéfa ANO chce policie stíhat pro podezření z dotačního podvodu a kvůli poškození finančních zájmů Evropské unie. Faltýnek je podezřelý z dotačního podvodu ve formě účastenství. Oběma politikům, když je kolegové vydají a jejich provinění uzná i soud, hrozí trest pět až deset let. Už teď je přitom jasné, že i když Sněmovna oba politiky ke stíhání vydá, o čemž rozhodne zřejmě příští týden 6. září, budou se muset poslanci tou samou věcí zabývat ještě jednou. A to když budou Babiš a Faltýnek v říjnu znovu zvoleni do Sněmovny, což je vysoce pravděpodobné. Získali by totiž opět imunitu.

Věc má ale nejen kriminální rozměr. Prezident Miloš Zeman už řekl, že je připraven jmenovat vítěze voleb předsedou vlády, i kdyby čelil stíhání. Počínání policie podle něj zavání provokací. Totéž si myslí Babišův kolega, ministr spravedlnosti Robert Pelikán, jehož si kvůli jeho rozhovoru pro Respekt, kde o tom mluvil, poslali ve středu „na kobereček“ poslanci ústavně-právního výboru. Opozice ale nenašla dost hlasů pro usnesení, že má premiér Bohuslav Sobotka vyhodit Pelikána z vlády (více čtěte zde).

Kauza může zkomplikovat snahu ANO sestavit vládu

Komplikací pro Babiše je ale to, že v případě obvinění by mohl mít problém shánět koaliční partnery do vlády, kdyby ANO volby vyhrálo. V kuloárech se už proto také mluví o variantě, že by i po volbách mohla vzniknout koalice současných tří vládních stran, jen bez Babiše. Je ale otázka, zda by pro ANO a pro Babiše byla taková varianta přijatelná.

Policie chce Babiše i Faltýnka stíhat kvůli padesátimilionové evropské dotaci pro firmu Farma Čapí hnízdo. Firma patřila do přelomu let 2007 a 2008 do holdingu Agrofert. Poté změnila formu vlastnictví a nebylo možné dohledat jejího majitele. Podle Babiše patřily akcie jeho dětem a bratrovi jeho partnerky (nyní již manželky) Moniky.

Po několika letech se Farma Čapí hnízdo vrátila mezi firmy Agrofertu, který by jako velká firma neměl na dotaci nárok. Babiš považuje kauzu za vylhanou a za snahu ovlivnit volby. Tvrdí, že se žádné dotačního podvodu nedopustil, že firma patřila jeho dětem a bratrovi Moniky Babišové, kteří se jí pak vzdali. A že nešlo o fingovaný převod, z něhož ho podezírá policejní vyšetřovatel.