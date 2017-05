Razie v Manchesteru pokračují, policie odmítla preventivní zatýkání

K nejnovějšímu zadržení došlo v pátek ráno ve čtvrti Moss Side, která leží v centru města. Policie zároveň v souvislosti s atentátem prohledala další dva domy. Ve vazbě podle agentury Reuters setrvává osm lidí poté, poté co jeden muž a žena byli propuštění bez vznesení obvinění.

Šéf manchesterské policie Ian Hopkins ve čtvrtek oznámil, že dosavadní zatčení ve snaze rozkrýt možnou teroristickou síť zodpovědnou za útok jsou „významná“. Předměty zabavené při raziích na několika místech jsou podle něj pro vyšetřování „velice důležité“.

V pátek nad ránem policie prohledala další dva domy. Jeden z nich stojí ve čtvrti Moss Side, kde už v jiné budově došlo k zadržení jednoho podezřelého, a druhý u města St. Helens, které leží západně od Manchesteru, oznámila policie na Twitteru.

Útok pravděpodobného atentátníka Salmana Abediho (v arabském přepisu Salmána Abádího) si vyžádal 22 obětí, včetně dětí. Motivem prý byla touha po pomstě za zabití přítele gangem výrostků, což považoval za čin motivovaný nenávistí vůči muslimům. Rodina Abediových pochází z Libye, kde tamní protiteroristická jednotka zadržela mladšího bratra a otce předpokládaného atentátníka.

Premiérka Theresa Mayová po čtvrteční schůzce vládního výboru pro mimořádné situace potvrdila, že v Británii zůstává v platnosti kritický, tedy nejvyšší stupeň ohrožení terorismem. Dnes se výbor schází znovu. Předsedat mu ale bude ministryně vnitra Amber Rudoová, neboť premiérka se dnes zúčastní summitu zemí G7 na Sicílii.

Policie odmítla preventivní zatýkání

Británie nemá žádné konkrétní informace, že by během společenských akcí o nadcházejícím prodlouženém víkendu hrozil teroristický útok. Rádiu BBC to dnes řekl náměstek britské ministryně vnitra Ben Wallace.

Ačkoli nemají podle Wallace úřady žádnou konkrétní informaci o hrozbě atentátu, jsou bezpečnostní složky i zdravotníci plně připraveni na případný zásah. Informace, které se objevily v médiích, že nemocnice dostaly pokyn, aby byly v příštích třech dnech připravené pro případ teroristického útoku, jsou sice pravdivé, podle Wallace jsou ale reakcí na všeobecně zvýšený stav ohrožení, nikoli na konkrétní hrozbu. „Je to preventivní opatření... Není tu žádná konkrétní hrozba vůči některé z akcí,“ řekl náměstek ministryně Amber Ruddové.

Na nadcházející pondělí připadá v Británii takzvaný Jarní svátek. O prodlouženém víkendu se bude konat řada veřejných akcí včetně finále fotbalového Anglického poháru, v němž se v Londýně utkají kluby Arsenal a Chelsea.

Podle Wallace je policie na dobré cestě odhalit teroristickou síť, která podle britských vyšetřovatelů stojí za pondělním sebevražedným atentátem v Manchesteru. Britská vláda by podle Wallace měla získat nástroje, jak donutit společnosti jako Facebook, aby mnohem rychleji z internetu odstraňovaly nebezpečný obsah.

Náměstek zároveň odmítl výzvy, které se v posledních dnech objevily, aby úřady preventivně pozatýkaly zhruba tři tisíce lidí, kteří jsou na vládním teroristickém seznamu. Podle Wallace by to bylo „kontraproduktivní“. „Většina (zadržených) by pocházela z muslimské komunity. To by tu komunitu obrátilo proti nám a to naše policie nechce. Každý policista či policistka by vám řekl, že je to špatný nápad,“ dodal náměstek.

Britové už zase sdílí informace s USA

Britská policie obnovila výměnu bezpečnostních dat se svými partnery ve Spojených státech. Informoval o tom list The Guardian. Přerušení výměny informací netrvalo ani 24 hodin. Podle britského listu bylo jeho smyslem spíše než skutečné omezení spolupráce vyslat signál amerických partnerům, že úniky informací do médií jsou nepřípustné.

Americký prezident Donald Trump ve čtvrtek označil úniky informací z amerických zpravodajských služeb o atentátu v anglickém Manchesteru do médií za hluboce znepokojující. Přislíbil jejich důkladné prošetření a potrestání viníků. Britská premiérka Theresa Mayová s ním o problému hovořila během čtvrtečního summitu NATO v Bruselu.



Po pondělním atentátu unikly do amerických médií citlivé informace, jako například totožnost předpokládaného atentátníka Salmana Abediho či fotografie částí důmyslné bomby z místa činu v multifunkční manchesterské hale.