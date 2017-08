Malta zpřístupní skalní tunely, z nichž Britové řídili válečné operace

Skalní chodby se rozkládají na celkem 28 000 metrech čtverečních a v letech 1940 - 1942 poskytly Britům úkryt před německým a italským bombardováním ostrova. Dodnes je v katakombách možné najít původní vybavení, například dobové telefony, lůžka či smotané kabely.

Malta během války zaujímala strategickou pozici, britské letectvo z ní mohlo kontrolovat průjezd lodí ve Středomoří. Sílu nepřátelského Německa Malta poprvé pocítila v lednu 1941, kdy na ní zaútočilo přibližně sedmdesát letounů Ju 87.

O dva měsíce později bombardování eskalovalo. Bylo natolik masivní, že jednotlivé nálety nešlo od sebe rozeznat.

V dubnu 1942 dopadla jedna bomba do katedrály ve městě Mosta, kde zrovna probíhala mše. Puma však nevybuchla a přibližně 300 přítomných tak přežilo. Podle legendy to zapříčinila sabotáž dělníků z plzeňské Škodovky, kteří bombu naplnili pískem.

Během studené války našly tunely jiné využití, sloužily především ke sledování sovětských ponorek ve Středozemním moři. Když v roce 1979 opustili Maltu poslední příslušníci britské armády, tunely zely prázdnotou a chátraly.



Kromě války se na současném stavu tunelů podepsali také vandalové a příroda, především voda. Opravu chodeb zahájila místní nezisková organizace Malta Heritage Trust již v roce 2009. Náklady zatím dosáhly milionů eur.

Prostory tunelu se nyní zpřístupní veřejnosti. Malta tak rázem získala další turistickou atrakci. Ta by mohla do jisté míry být náhradou za skalní útvar Azurové okno, který se letos v březnu zřítil do moře (psali jsme zde).