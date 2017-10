MALOSTRANSKÝ ZÁPISNÍK: Náramky ministra Pelikána a prasata v žitě

Také jste ve středu zapomněli? A ve čtvrtek pak drželi bublanovský půst s tuhými rohlíky? A se skřípajícími zuby vzpomínali na senátora ČSSD a jeho zhovadilý zákon o zavřených obchodech? Tak zase 28. října...

Lidovec Marian Jurečka oslavil úžasný volební úspěch Angely Merkelové slovy, že nejsou důležitá procenta hlasů, ale počty získaných mandátů. Řekl někdo ministru Jurečkovi, že CDU/CSU ve volbách přišla o 65 mandátů? Ale možná pro něj nějaké počty nejsou důležité, v zemědělství přece odjakživa platilo, že čím hloupější sedlák, tím větší brambory.

Státní zástupce dostal v pátek usnesení o zahájení trestního stíhání v souvislosti s kauzou Čapí hnízdo. A ministr spravedlnosti Robert Pelikán (ANO) v úterý rozjel nákup elektronických náramků pro domácí vězně. Tyto dvě zprávy spolu vůbec nesouvisí. Tedy alespoň zatím.

Žijeme si jako prasata v žitě. Vedle vyšších platů skoro pro všechny, pár miliard pro vysoké školy a rekordního nárůstu důchodů začala vláda rekonstruovat své sídlo, Strakovu akademii. Cena se má vyšplhat na 294,5 milionu korun, což znamená, že reálně to bude tak 400 milionů. Člověk by řekl, že za ty prachy musí být nový zámek na Loiře.



Šéf Sněmovny Jan Hamáček v úterý v Mladé Boleslavi odhalil Lavičku Václava Havla a současně tam pamětní medailí ocenil duchovního otce Škody Favorit Petra Hrdličku. Spojil to oslím můstkem: „Václav Havel byl poslední federální prezident a Škoda Favorit byla posledním autem vzniklým v době společného státu. Byla v tom tedy silná symbolika.“ Možná měl jen doplnit, že Havel byl celoživotním fandou značky Mercedesa do něčeho jako favorit by si asi nikdy nesedl.

ODS, kdysi sebevědomá kapitalistická strana, vykřičela do světa svůj bol, že ji soukromé televize nechtějí pustit do diskuse s Andrejem Babišem. Generální ředitel Primy Marek Singer modré ptáky nakopal slovy, že by strany neměly svádět na média neschopnost svých lídrů oslovit voliče. Nakonec si Petr Fiala vyplakal diskusi s Babišem alespoň na Barrandově, tak už snad dá pokoj.

A ještě ke kauze „Modré vlasy Karly Šlechtové“: ministryně má teď vlasy prokazatelně blond, ale na webu ministerstva si ponechává oficiální snímek s modrou kšticí. Úřad mlčí. Vysvětlení je trojí: 1/ Role Šlechtové coby spojky mezi ANO a ODS byla odhalena předčasně 2/ Miloši Zemanovi se modré vlasy nelíbily 3/ Andrej Babiš si vztáhl přebarvení Šlechtové ze žluté na modrou jako metaforický útok na svůj byznys s řepkou.