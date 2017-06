Šest let v zajetí al-Káidy. Švédský motorkář je konečně volný

Nyní dvaačtyřicetiletého Gustafssona unesli islamističtí ozbrojenci v Timbuktu v severním Mali téměř před šesti lety. Gustafsson tehdy cestoval na motorce ze Švédska do Jihoafrické republiky. Společně s Nizozemcem Sjaakem Rijkem, Jihoafričanem Stephenem McGownem a skupinkou cizinců byl přepaden ozbrojenci na terase hotelového pokoje. Rijkeho ženě se podařilo před útočníky utéct, Němec, který se pokusil únoscům vzdorovat, byl na místě zabit. Zadržovaného Nizozemce osvobodily v roce 2015 francouzské zvláštní síly, o osudu McGowna nejsou žádné informace.

Gustafsson byl zpět do Stockholmu převezen v pondělí vládním letadlem, ale před médii ještě nevystoupil. Podle švédské ministryně zahraničí Margot Wallströmové byl Gustafsson nejdéle drženým švédským zajatcem. „Je mi potěšením, že mohu oznámit, že se Johan vrátil do Švédska a znovu se shledal se svou rodinou,“ řekla Wallströmová a ukázala reportérům fotografii Gustafssona, na které je obklopen příbuznými. „Přivítala jsem ho zpátky ve Švédsku a můžu říct, že je v dobrém zdravotním stavu a vzhledem k okolnostem to zvládá dobře.“

Gustafssonova matka, Anne-Mari, později médiím také potvrdila, že její syn je v dobrém stavu. „Jsme vděční a šťastní. Pořád jsme měli naději, ale už jí moc nezbývalo,“ řekla.

Wallströmová odmítla sdělit detaily ohledně toho, jak Švédsko zajistilo propuštění Gustafssona. Pouze zmínila, že se tak stalo před několika dny a došlo k tomu zásluhou několikaleté snahy policie, politiků, diplomatů a švédských i mezinárodních úřadů.

Islamisté za osvobození Gustafssona původně požadovali vyplacení pěti milionů dolarů (přes 117 milionů Kč). Wallströmová ale k otázce výkupného uvedla, že „Švédsko razí pravidlo, že neplatí výkupné za únosy.“ Odkazovala tím pouze na obecné vládní zásady, ale nehovořila přímo o případu Gustafssona. Propuštění švédského zajatce podle agentury AFP pomohla zrealizovat i malijská vláda.

K únosu se přiznala militantní organizace operující v Africe, která je přidružená k al-Káidě. Muže unesla jedna z džihádistických skupin, které v roce 2012 obsadily severní Mali. Extremisté tehdy získali kontrolu nad velkými městy včetně Timbuktu, kde Gustafssona unesli, a začali si vynucovat dodržování islámského náboženského práva. Džihádisty z oblasti vytlačila vojenská operace vedená francouzskou vládou o rok později.

Podívejte se na video z roku 2015, ve kterém Gustafsson mluví ke své rodině a švédské vládě.