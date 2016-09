Suché jezy letos vodáky netrápily. Inspekce přesto rozdávala pokuty

Suché jezy Sucho pod jezem vznikne za situace, kdy většinu vody z řeky odebírá vodní elektrárna do svého náhonu. Mezi jezem a návratem vody do řeky je takzvaný ochuzený vodní tok, kam by se voda měla posílat, avšak malé procento majitelů elektráren se tomu vyhýbá. Vliv může mít také zanesené koryto řeky, kde jsou kameny a štěrk. Na to však elektrárny nemají vliv. V extrémním případě byl v roce 2015 na suchu i dvoukilometrový úsek pod jezem.