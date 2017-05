Aktivisté nabarvili Malou mořskou vílu, vadí jim brutální lov velryb

Faerské úřady umožňují domorodcům v letním období nekomerční lov několika stovek velryb, především kulohlavců černých. Při něm ostrované v lodích kytovce obklíčí a naženou je do mělkých vod zálivu, kde jim přetnou páteř a nechají je vykrvácet. Maso a vnitřnosti si pak mezi sebou rozdělí. Tato tradice zvaná Grindadráp, při níž se mořská voda zbarví do ruda, sahá do 16. století.



V Dánsku, jehož jsou Faerské ostrovy součástí, je lov velryb zakázán. Ostrovy jsou ale autonomní provincií této evropské země a její právo masový lov kulohlavců černých v rámci staré tradice povoluje.

Představitelé dánské radnice polití sochy Malé mořské víly odsoudili. „Národní poklady, jako je tento, by měli lidé nechat na pokoji. Ať už se jedná o vandalismus, nebo o politicky motivovaný čin,“ prohlásil Carl Christian Ebbesen.

Bronzovou sochu dívky v životní velikosti (160 centimetrů) před 90 lety vytvořil dánský sochař Edvard Eriksen na počest hrdinky jedné z pohádek Hanse Christiana Andersena. Od té doby se zařadila mezi hlavní pamětihodnosti dánské metropole. Odhaduje se, že se na Malou mořskou vílu umístěnou na molu Langelinie v Kodani přijde podívat nejméně milion návštěvníků ročně.

Jako známý symbol je ovšem víla také častým terčem útoků vandalů. Byla mnohokrát poškozena, svržena, zbavena hlavy a ruky. Rovněž byla zahalena do muslimské burky na protest proti žádosti Turecka o členství v Evropské unii či postříkána červenou a zelenou barvou.

Ebbesen řekl, že by policie měla do budoucna zvážit lepší ochranu sochy. Jako jeden z prostředků navrhl instalaci videokamer.