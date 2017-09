Zázračné zbohatnutí politiků bude těžší. Majetek musí odkrýt už při zvolení

Pro české politiky je to velká změna. Dosud museli informovat jednou za rok a při odchodu z funkce. Navíc vše bude v centrálním registru oznámení, který už zřídilo ministerstvo spravedlnosti na internetové stránce https://cro.justice.cz a do kterého budou mít přístup všichni občané.

Neměly by se tak stávat případy, kdy si vysoce postavený politik pořídí třeba vilu u moře nebo luxusní byt, ale jeho příjmy tomu nebudou odpovídat.

Webové stránky Centrálního registru oznámení

Politici napříč stranami tvrdí, že jim to nezpůsobilo komplikaci při sestavování kandidátek do voleb - shodli se na tom předseda opoziční TOP 09 Miroslav Kalousek, první místopředsedkyně ODS Alexandra Udženija i šéf poslanců ČSSD Roman Sklenák. „Nikdo s tím problém neměl, sociální demokracie ostatně takovou změnu prosazovala,“ řekl iDNES.cz Sklenák. Ani Kalousek a Udženija nevědí o nikom, kdo by si kandidaturu rozmyslel, když se dozvěděl o povinnosti, kterou také bude mít.



„SPD nemá se zákonem žádný problém a ani nikdo z kandidátů s tím nemá problém, jelikož od počátku bojujeme proti korupci a prosazujeme, aby se politici chovali maximálně transparentně,“ uvedl předseda opozičního hnutí Svoboda a přímá demokracie Tomio Okamura.



Zeman: Nemám problém. Ušetřil jsem 10 milionů a mám člun

„Pokud se některým lidem nebude chtít do politiky proto, že chtějí skrývat své příjmy nebo svůj majetek, tak v politice nemají co dělat,“ souhlasí jednoznačně s majetkovými přiznáními politiků prezident Miloš Zeman. „Já jsem si za celý svůj život ušetřil něco přes deset milionů korun, což jsem veřejně uvedl. Mám dvě místnosti ve staré tvrze na Vysočině, které mě stály svého času 72 tisíc a konečně mám nafukovací člun za 2 tisíce korun, to je vše, když nepočítám knihy. Knih mám hodně, ale ty se nepočítají,“ řekl v televizi Barrandov.



Jen Udženija upozornila, že se teprve v budoucnu ukáže, zda to stranám nebude přidělávat problémy, protože některé lidi, až přijdou na to, co musí dělat, nebude politika už tak lákat. „Je pravda, že tyto levicové zákony, které propagují různá aktivistická hnutí, jsou nedomyšlené a mohou politikům působit i problémy v rodiny. Některé majetky mají v rámci manželství a není samozřejmostí, že partneři budou souhlasit, aby to bylo veřejné,“ řekla iDNES.cz.

Povinnost oznamovat svoje majetkové poměry se bude týkat zhruba 35 tisíc veřejných funkcionářů. Oznámení do nového registru ve správě ministerstva spravedlnosti musejí podat během října a listopadu. Výjimku mají pouze současní poslanci a senátoři, kteří podají oznámení až na konci června příští roku. Ke konci června musejí funkcionáři nadále každoročně podávat průběžná majetková přiznání.

Zřízení registru stálo 529 tisíc korun, zaměstná dvacet lidí

„Zřízení centrálního registru oznámení stálo 529 tisíc korun a jeho roční provoz bude stát okolo 29 tisíc korun,“ řekla v pátek iDNES.cz mluvčí ministerstva spravedlnosti Tereza Schejbalová. Na starost bude mít registr podle ní na ministerstvu dvacet lidí, z toho dvě místa jsou zatím neobsazená. Poslanci zvolení letos v říjnu budou muset dát oznámení o svém majetku do třiceti dnů od chvíle, kdy je do registru zapíše Kancelář Poslanecké sněmovny.



Politik musí uvést nemovitosti, cenné papíry, podíly ve firmách a movité věci s hodnotou nad půl milionu korun. Bude muset napsat i to, jak k majetku přišel a přiznat nesplacené závazky nad 100 tisíc korun.

Prohlášení poslanců, senátorů či krajských a obecních zastupitelů bude moci každý vidět bez omezení. Kdo bude chtít vidět prohlášení třeba vedoucích zaměstnanců příspěvkových organizací, bude muset vyplnit jednoduchou žádost, a to na stránkách registru, nebo i poštou. Žadatel v takových případech dostane uživatelské jméno a heslo. Oznámení soudců bude shromažďoval Nejvyšší soud a nebudou veřejná.

Část zákona platná od února zakazuje firmám, v nichž mají členové kabinetu nejméně čtvrtinový podíl, aby se ucházely o veřejné zakázky, nenárokové dotace a investiční pobídky. Zakazuje také členům vlády a dalším politikům provozovat rozhlasové a televizní vysílání a vydávat periodický tisk. Šéf ANO A Andrej Babiš proto počátkem února vložil akcie svých firem Agrofert a SynBiol do dvou svěřenských fondů. Podle zákona totiž nesmí vlastnit deníky Mladá fronta DNES a Lidové noviny, které před časem koupil a které jsou, stejně jako server iDNES.cz ve vlastnictví Agrofertu.