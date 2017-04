Stále jí kupujeme dárky, říkají deset let po zmizení rodiče Madeleine

17:15 , aktualizováno 17:15

Rodiče Madeleine McCannové stále doufají, že se jednou se svojí dcerou opět setkají. Prohlásili to v rozhovoru pro britská média deset let poté, co jejich tříletá dcera záhadně zmizela během dovolené v Portugalsku. Britská policie podle nich v posledních pěti letech učinila v případu významný pokrok.