Orbán démonizuje „zlotřilého“ Sorose, obec rozložil strach z uprchlíků

Pozornost Maďarska se k vesnici Őcsény ležící asi 160 kilometrů jižně od Budapešti stočila koncem září. Všechno začalo ve chvíli, kdy místní obyvatel Zoltán Fenyvesi ve spolupráci s organizací Migration Aid několika uprchlíkům nabídl bezplatné prázdniny ve svém penzionu.



Svůj plán chtěl vysvětlit na setkání se spoluobčany, ale během vyhroceného jednání se přes rozhořčené výkřiky vůbec nedostal ke slovu. „Nikdo je tu nechce, nikdo,“ vykřikoval jeden z rozhořčených vesničanů. „Jsou to muslimové, nemají žádnou čest,“ argumentoval další.

„Kdo mi zaručí, že nikdo neublíží našim chlapečkům a holčičkám, jak o tom slyšíme z jiných zemích?“ říká jedna žena na nahrávce pořízené během jednání. „Kdo vás ochrání, když v noci vklouznou na váš pozemek a umlátí vás k smrti?“

Když se Fenyvesi chystal emoce uklidnit, sebrali mu mikrofon. „Myslel jsem si, že jsem si připravil logické argumenty a lidi dokážu přesvědčit. Ale nebylo to možné - většina z nich byla plná vzteku,“ řekl listu The Financial Times Fenyesi.

Ještě ten večer mu dva muži před hospodu pohrozili, že mu uříznou hlavu a ráno našel svojí dodávku s proříznutými pneumatikami. Starosta, který se postavil na jeho stranu, rezignoval. „Lidé říkali věci typu: ‚Jsou to zvířata, a ne lidé. Jsou to teroristé, odpálí se tady a budou znásilňovat děti‘,“ líčí vypjaté jednání o uprchlících János Fulop.

„Nevidím na tom nic špatného“

Kolem emocí v dvoutisícové vsi se vzápětí roztočila národní debata o rostoucí xenofobii v zemi. „To, co se stalo v Őcsény, nebylo projevem společenského odporu či neposlušnosti, ale první krok k lynčování,“ myslí si komentátor András Sztankóczy.

Premiér Viktor Orbán měl pro vystrašené vesničany pochopení. „Nevidím na tom nic špatného. Tihle lidé migranty přijímat nechtějí. Nechtějí je ve své zemi, nechtějí je ve svých vesnicích,“ prohlásil koncem září na summitu EU v Tallinnu. O výhrůžkách smrti na adresu Zoltána Fenyvesiho se vůbec nezmínil.

„Maďaři milují děti a vždy jsou ochotni pomáhat potřebným, ale ve věci migraci jim až příliš často lhali. Takže když slyší, že mají přijet děti, tak řeknou: ‚Nejdřív to jsou děti, pak rodiče, pak spojování rodin a pak máme problém‘,“ uvedl Orbán a dodal: „Je jenom dobře, že pevně, hlasitě a jasně vyjádří svůj názor.“

Sorosův plán

Šéf vládnoucí strany Fidesz a hrdý prorok „neliberální demokracie“ z nekompromisního postoje vůči běžencům těží od začátku migrační krize, během níž nechal na jižní hranici postavit plot. Imigraci označuje za „jed“ a hovoří o nutnosti zachovat „etnickou homogenitu“ země.

Masová migrace do Evropy je podle Orbána součástí takzvaného Sorosova plánu. Premiér amerického finančníka maďarského původu George Sorose považuje za svého úhlavního nepřítele a Maďary se snaží přesvědčit, že chce středoevropské národy připravit o „jejich křesťanskou a národní identitu“.

Sorosův plán a tažení proti imigrantům bude podle všeho i hlavním motivem Orbánovy kampaně před parlamentními volbami v dubnu příštího roku. Vláda nyní v televizi a na billboardech mohutně inzeruje takzvanou „národní konzultaci“, tedy průzkum, co si Maďaři o plánech „zlotřilého“ židovského miliardáře myslí.

Maďaři dostanou dotazníky se sedmi body „Sorosova plánu“. U každého mají zaškrtnout, jestli souhlasí, či ne. Bod jedna zní: George Soros chce, aby Brusel přesídlil nejméně milion imigrantů ročně na území EU včetně Maďarska. Bod dva: George Soros spolu s představiteli Bruselu hodlá demontovat hraniční ploty v členských státech EU včetně Maďarska, aby otevřel hranice pro imigranty. A tak dále.

Experti „národní konzultaci“ hodnotí jako cynický pokus Orbánovy vlády vytěžit z migrační krize co největší politický kapitál. Opoziční socialisté jsou v rozkladu a hlavním Orbánovým sokem ve volbách bude podle všeho krajněpravicová strana Jobbik.

Incident v Őcsény tak podle expertů není náhodou, ale důsledkem cílené kampaně maďarské vlády. „Lidé to pochytili z televize - z reportáží a reklam zadaných vládou, které hlásí, že migranti znásilňují, vraždí a neustále se množí,“ říká Zoltán Fenyvesi. „Ta nenávistná kampaň je naprosto šílená.“