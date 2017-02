Pojďme žít bez gayů a muslimů. „Bílá“ maďarská ves láká zklamané Evropany

„Primárně vítáme lidi ze západní Evropy - lidi, kteří nechtějí žít v multikulturní společnosti,“ říká starosta Laszlo Toroczkai. „Neradi bychom do vesnice přilákali muslimy,“ dodává.

„Je velmi důležité pro vesnici zachovat její tradice. Pokud by sem přijel velký počet muslimů, nebyli by schopni se integrovat do křesťanské komunity,“ říká starosta odlehlé obce z nížinatých oblastí jižního Maďarska.

„Vidíme, že v západní Evropě jsou velké muslimské komunity, které dosud nebyly schopné se integrovat - a my zde nechceme zažít stejnou zkušenost,“ říká Toroczkai a doplňuje: „Preferoval bych, aby Evropa patřila Evropanům“.

Starosta doufá, že se díky těmto opatřením může vesnice dostat do čela „války s muslimskou kulturou“. Kromě zákazů také zaměstnal hlídky na nepřetržité patrolování u nedalekých hranic se Srbskem, čímž podle něj přiláká bílé Evropany, aby se do vesnice nastěhovali.

Toroczkai už navázal kontakty například s britskými nacionalisty a přiznává, že lidi z Británie rád uvítá, píše BBC. Na Facebooku se už objevily inzeráty na koupi nemovitostí v Ásotthalomu. „Čím víc půjde všechno na Západě špatně, tím více jich přijde do Maďarska a Maďarsko potřebuje tyto lidi,“ myslí si starosta.

Na otázku, jestli se snaží udělat z obce „bílou vesnici“, odpovídá Toroczkai vyhýbavě. „Neřekl bych slovo bílou. Ale protože jsme bílá, evropská, křesťanská populace, chceme takoví zůstat,“ vysvětluje. „Pokud bychom byli černí, chtěli bychom zůstat černou vesnicí,“ dodává.

Zákaz muslimských oděvů či stavby mešit

Předpisy, které ve vesnici vzdálené dvě hodiny cesty z Budapešti vstoupily v platnost na konci listopadu, zakazují nošení muslimských oděvů, jako je hidžáb, či veřejné svolávání k modlitbě. Také zakazují stavbu mešit a veřejné projevy náklonnosti vůči homosexuálům.

Není překvapením, že ta nařízení odporují maďarské ústavě. V polovině února se tak úřady chystají místní legislativu přezkoumat.

K protimuslimským a antiimigračním náladám v Maďarsku přispěla předloňská uprchlická krize. Když tato krize vrcholila, maďarsko-srbskou hranici přecházelo každý den kolem 10 000 lidí.

I proto mnoho místních starostovy nápady podporuje. Jedna z nich, Eniko Undreinerová, zavzpomínala, že bylo „opravdu strašidelné“ loňský rok sledovat masy migrantů jdoucích skrze jejich vesnici. „Strávila jsem mnoho času doma se svými dětmi - ano, mnohokrát jsem byla vystrašená,“ říká.

Ve vesnici přitom v tuto chvíli žijí dva muslimové. Ti s reportéry odmítli mluvit, aby nepřitahovali zbytečnou pozornost. Jeden z místních uvedl, že jsou oba plně integrováni do místní společnosti.

„Nikomu nevadí. Nenosí nikáb, neobtěžují lidi. Znám je osobně. Jsme spolu zadobře,“ líčí. Jiná žena se zase zastává homosexuálů. „Ve vesnici žijí nějací homosexuálové. Jsou naprosto v pohodě. Setkáváme se s nimi, mluvíme s nimi, jak žijí své životy doma, do toho nám nic není. Všichni jsme lidé,“ vysvětluje svůj postoj.

Starosta Toroczkai, který patří k ultranacionalistické straně Jobbik, o sobě už nechal v minulosti slyšet. Proslavil se před více než rokem natočením videa ve stylu akčních filmů, kterým se snažil přesvědčit běžence, aby nepřekračovali hranice s Maďarskem. Video nazvané Zpráva nelegálním imigrantům doprovázela dramatická hudba a akční záběry policejních vozů, motorek či vrtulníku, které hlídkují na hranicích (psali jsme zde).

Toroczkaiův „filmový“ počin: