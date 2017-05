Na seznamu jsme omylem, stěžují si lidé z kandidátky Macronova hnutí

Kdo bude kandidovat? Macronovo hnutí už dříve oznámilo, že by polovinu kandidátů do dolní komory Národního shromáždění měli tvořit političtí začátečníci, polovinu kandidátů by navíc měly tvořit ženy. Hnutí oznámilo, že se o místo na kandidátce ucházelo 19 000 lidí, z nichž 71 procent byli muži. Průměrný věk kandidátů je 46 let. Je mezi nimi 24 současných poslanců. Nominaci nezískal expremiér Manuel Valls. Ten nedávno oznámil, že Macronovu stranu před volbami posílí a že jeho dosavadní Socialistická strana je „mrtvá". Už v úterý ale předseda nominačního výboru strany Jean-Paul Delevoye prohlásil, že Valls nesplňuje stranická kritéria, protože má za sebou už tři poslanecké mandáty. Macronovo hnutí proti němu nicméně nepostaví žádného svého kandidáta.