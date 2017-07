Potřebujeme silnější Evropu. Macron ve Versailles ohlásil reformu institucí

Ve slavnostním projevu k oběma komorám parlamentu, tedy ke členům Senátu a Národního shromáždění, Macron mluvil přes hodinu a půl. Potvrdil, že na podzim v zemi skončí rok a půl trvající výjimečný stav zavedený po teroristických útocích v Paříži (více o nich zde).

Současně se ale podle něj zpřísní stálá bezpečnostní opatření. Prezident také vyzval k budování silnější Evropy. Nový centristický prezident rovněž ohlásil přezkoumání francouzské vojenské strategie vzhledem k novým globálním hrozbám.

„Tento svět je nebezpečný, hrozby se nahromadily,“ řekl Macron a dodal, že jednotlivé státy musejí spolupracovat více než jindy. Potvrdil, že Francie zůstane vojensky angažovaná v boji proti extremismu ve světě.

„Pevně věřím v Evropu,“ řekl dále k budoucnosti Evropské unie. Chápe nicméně skepticismus některých lidí. „Desetiletí, které právě skončilo, bylo pro Evropu kruté. Krize jsme zvládli, ale ztratili jsme směr,“ uvedl prezident, jehož přáním je oživit Evropu „oslabenou byrokratickým bujením“.

Do konce roku chce podle něj Francie spolu s Německem spustit všude v Evropě konference otevřené veřejnosti s cílem dodat Unii druhý dech. „Potřebujeme silnější Evropu,“ uvedl Macron.

Prezident hned na začátku projevu prohlásil, že se vydá radikálně odlišnou cestou než jeho předchůdci, jejichž bilanci označil za „neuspokojivou“. Dodal, že důraz chce během své vlády klást na tři principy: efektivitu, odpovědnost a zastupování veškerého obyvatelstva.

Pokud reformu neprosadím, bude referendum, plánuje Macron

Efektivita v případě parlamentu podle něj znamená plodit méně legislativy, aby poslanci mohli „věnovat více pozornosti důležitým zákonům“. „To je role parlamentu,“ řekl Macron. Je přesvědčen o tom, že toto opatření zlepší kvalitu práce zákonodárného sboru.

Macron navrhl také snížit počet poslanců a senátorů o třetinu. Při volbách do dolní komory by rád viděl určitou „dávku poměrného systému“ v současném většinovém. Chce prosadit také zrušení speciálního soudu pro členy vlády, který se zabývá trestnými činy nebo přestupky během funkčního období. Nově by se tak členové vlády zodpovídali běžným soudům.

Vyhradil si rovněž právo vyhlásit referendum, pokud reforma institucí nebude hotová do jednoho roku. Chce se vyvarovat toho, aby reforma byla jen „kosmetickou změnou“ nebo jakýmsi „polotovarem“. Rovněž dialog o důležitých zákonech mezi vládou a sociálními partnery, například odbory, by podle Macrona neměl trvat více než dva roky.

Nedávno zvolený prezident také oznámil, že před obě komory parlamentu hodlá pravidelně předstupovat každý rok, aby „složil účty“. Někdejší sídlo králů ve Versailles, které si pro svůj projev vybral, někteří poslanci kritizovali jako „monarchistický výstřelek“ a rozhodli se vystoupení hlavy státu bojkotovat, uvedl deník Le Figaro.

Pobouřilo to i některé Francouze, kteří projev živě sledovali na Facebooku. „To je návrat Ludvíka XIV., už mu chybí jen paruka,“ komentoval uživatel Jeff Filouxe. „Král Macron,“ přidal se další s přezdívkou Per Al.