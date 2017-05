Macron uctil památku utopeného Maročana, slíbil hlubokou reformu EU

Le Penová svého rivala Emmanuela Macrona kritizovala za to, že neřekl, kdo bude v případě vítězství jeho premiér. „Můj sok se neodvažuje říct, koho jmenuje, bezpochyby proto, aby Francouze nevyděsil,“ řekla Le Penová podle francouzského tisku svým sympatizantům.



V neděli prohlásila, že jednotná evropská měna nemá budoucnost. V rozhovoru poskytnutém listu Le Parisien uvedla, že „euro je mrtvé“. Pokud by se stala příští neděli prezidentkou, umožnila by firmám dál obchodovat pomocí společné evropské měny, běžní lidé by ale platili opět měnou národní - novým frankem.

Le Penovou ve Villepinte doprovázel neúspěšný prezidentský uchazeč a její kandidát na předsedu vlády Nicolas Dupont-Aignan. Macrona označil za „mladou a nevyzrálou“ verzi končícího prezidenta Françoise Hollandea. Zvolení Macrona by podle něj znamenalo „definitivní zavření Francie do vězení, jakým je Evropská unie“.



Při druhém kole prezidentských voleb 7. května je podle něj v sázce budoucnost Francie. Budování jednotné Evropy je podle něj možné jen spoluprací na „konkrétních projektech“.

Macron slibuje hlubokou reformu EU

Macron v pondělí v rozhovoru pro BBC uvedl, že Evropská unie se musí reformovat. „Musíme čelit současné situaci, naslouchat našim lidem a uvědomit si fakt, že jsou extrémně naštvaní, netrpěliví a nefunkční EU už prostě není dále udržitelná,“ uvedl 39letý centristický kandidát.

„Proto věřím, že den po získání mandátu nastane čas pro hlubokou reformu Evropské unie a našeho evropského projektu,“ uvedl Macron a dodal, že pokud by připustil, aby Unie fungovala jako dosud, byla by to zrada. „A to nechci. Protože hned poté by tu byl frexit nebo opět Národní fronta,“ řekl britské stanici.

Macronův hlavní mítink se bude konat odpoledne v 19. pařížském obvodu. Macron zatím dopoledne u jednoho z pařížských mostů uctil památku Maročana Brahima Bouarrama, jehož 1. května 1995 svrhli do Seiny krajně pravicoví aktivisté. Otec dvou dětí neuměl plavat a utopil se. Pachateli byli účastníci demonstrace Národní fronty u sochy Jany z Arku v Paříži.



U sochy francouzské hrdinky se v neděli konalo setkání, které na tomto místě jako tradičně pořádal bývalý předseda Národní fronty Jean-Marie Le Pen, otec Le Penové. Z davu zaznívaly výkřiky jako „Francie Francouzům“ nebo „islám ven“.

Některé akce proti Le Penové se podle francouzských médií konají pod záštitou odborů. Ty ale nejsou v otázce podpory některému z kandidátů jednotné. Část z nich demonstruje proti Le Penové, aby pomohla zastavit krajní pravici, zatímco jiné odbory vystupují proti oběma uchazečům o úřad hlavy státu.

Část odborů se totiž podle agentury AP obává, že Macron by v případě vítězství zrušil systém ochrany práv pracovníků. Demonstrace a volební mítinky v Paříži i jinde se konají za přísných bezpečnostních opatření. V ulicích francouzské metropole je nasazeno na 9000 policistů, četníků a vojáků, informovala francouzská média.

Podle čerstvého průzkumu veřejného mínění, který v pondělí zveřejnila agentura Opinionway, Macron příští neděli Le Penovou porazí poměrem 61 procent ku 39 procentům hlasů.