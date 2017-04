Le Penová může vyhrát, vypočítal fyzik. Vše záleží na volební účasti

Macronova podpora sice podle posledního průzkumu agentury Opinionway mírně klesla, stále by ho však volilo 59 procent dotázaných, zatímco Le Penovou 41 procent. Průzkum společnosti Harris Interactive naopak tvrdí, že rozdíl v preferencích činí 22 procent (61:39).

Macron v prvním kole dostal 8 657 326 hlasů, téměř o milion víc než Le Penová. Podporují ho končící prezident Francois Hollande i poražení kandidáti pravice Francois Fillon a levice Benoit Hamon. Co by se muselo stát, aby se takový náskok rozplynul?

Největší hrozbu pro 39letého centristu představuje slabá volební morálka jeho příznivců. Takovou možnost propočítal Serge Galam, fyzik z prestižní pařížské vysoké školy Science Pro, který úspěšně předpověděl vítězství Donalda Trumpa v amerických prezidentských volbách.

„Pokud Le Penová v průzkumech dosáhne 42 procent, což není nemožné, a Macron bude mít 58, tak by za normálních okolností měla prohrát. Ale pokud pro ni bude hlasovat 90 procent lidí, kteří ji dříve deklarovali podporu a pro Macrona jen 65, tak Le Penová vyhraje se ziskem 50,07 procenta hlasů,“ kalkuluje Galam.

Jeho propočty neznamenají, že by se předvolební průzkumy (které ostatně výsledek prvního kola trefily přesně) mýlily - jen nepočítají s mírou volební absence. Galam však se svým modelem představuje poměrně osamělý hlas. Například guru předvolebních průzkumníků Nate Silver upozorňuje, že Le Penová je v daleko horší situaci než Trump před americkými volbami.

Ian Bremmer z konzultační společnosti Eurasia Group odhaduje šance Le Penové na vítězství na 30 procent. „Myslím si, že (Macron) vyhraje, ale není to sázka na jistotu. Bude hodně záležet na volební účasti, je zde také velká pravděpodobnost vnějších faktorů,“ poukazuje Bremmer na možnost teroristického útoku či fenoménu fake news.

Odjedou Macronovi voliči na venkov?

Stanice BBC podotýká, že druhé kolo voleb se koná 7. květa, tedy uprostřed prodlouženého víkendu. Na to může doplatit právě Macron, protože jeho volební základna leží ve velkých městech. Proti takovým úvahám však hovoří historické zkušenosti: účast v druhém kole se ve Francii pohybuje kolem 80 procent.

Le Penová na mítincích přesvědčuje, že Macronův náskok v průzkumech smaže. „Deset bodů, věřte mi, to se dá uskutečnit. My můžeme zvítězit a já vám řeknu i víc: my zvítězíme!“ agitovala v pondělí.

Do finální kampaně podle poloviny Francouzů naskočila lépe než její soupeř, který čelí kritice za oslavu výsledků prvního kola v drahé restauraci v centru Paříže. Média také rozebírají jeho středeční návštěvu továrny v Amiens, kde se od stávkujících dělníků dočkal pískotu, zatímco Le Penová si s nimi pořizovala selfie (více čtěte zde).

Oba kandidáti hrají i o voliče, kteří v prvním kole hlasovali pro radikálního socialistu Jeana-Luca Mélenchona (s 19,6 procenty skončil čtvrtý) a konzervativce Fillona (dostal 20,01 procenta). Čtvrteční průzkum ukázal, že dvě třetiny Mélenchonových voličů Macronovu kampaň hodnotí negativně, špatná je i pro 59 procent voličů Fillona.

Le Penová a Macron agitovali u továrny v Amiens (26. dubna 2017):