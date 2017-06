Kyselá schůzka v Bruselu. Macron jedná s „cynickou a zrádnou“ V4

Pro Macrona je nynější summit první podobnou schůzkou. Ve čtvrtek v rozhovoru s novináři uvedl, že východoevropským státům slouží EU jen k čerpání peněz, aniž by respektovaly její hodnoty a pravidla - a za to by prý měly pykat.

Především polští a maďarští představitelé reagovali velmi ostře.

„Macron se neuvedl zrovna povzbudivě; usmyslel si, že nejlépe ukáže své přátelství tím, že se neprodleně pustí do středoevropských zemí. Takto se to nedělá, ale brzy to pozná,“ prohlásil maďarský premiér Viktor Orbán. „Ptejte se Francouzů - my jsme nikdy nikoho v životě nezradili,“ prohlásil šéf polské diplomacie Witold Waszczykowski v reakci na „překvapivé“ Macronovy výroky.

Český premiér Bohuslav Sobotka je rád, že se v pátek ráno s francouzským prezidentem sejde. „Chci zdůraznit argumenty, které máme z hlediska migrační krize,“ podotkl. „My nesouhlasíme s těmi návrhy, které se týkají přerozdělování uprchlíků, povinných kvót. Vidíme tam velká rizika,“ zopakoval.

Merkelová Macrona podpořila

Německá kancléřka Merkelová podle DPA Macronovu kritiku podpořila. „Dnes není den hrozeb, ale musí se to neustále říkat,“ řekla. Zdůraznila, že Evropská unie je „společenstvím hodnot“ a podpořila také rozhodnutí Evropské komise zahájit kvůli chybějící solidaritě v uprchlické politice řízení vůči Polsku, Česku a Maďarsku. Tyto země podle komise neplní unijní povinnosti plynoucí z programu přerozdělování migrantů z Itálie a Řecka.



Druhý den summitu má začít diskusí o hospodářské problematice a poté se budou šéfové států a vlád věnovat stále žhavému tématu migrace. Neuspokojivá zůstává dál především situace v centrálním Středomoří, kde nyní EU sází na spolupráci s libyjskou vládou a Česko například počítá s posílením své podpory tamní pobřežní stráže.

Součástí diskuse ale bude také trvající konflikt mezi členskými zeměmi EU nad reformou systému, kterým se v EU řídí rozhodování o azylech. Středoevropské země odmítají souhlasit s trvalým přerozdělovacím mechanismem, který do reformy Evropská komise navrhla pro případ krizového zatížení některého členského státu. Německo už přišlo s nápadem tuto věc oddělit od ostatních částí reformy, nad kterými naopak shoda panuje.