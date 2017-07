Lvov se topí v puchu a smetí. Je to pomsta Kyjeva, lamentuje starosta

Lvov je považován za „nejevropštější“ ukrajinské město. V místní architektuře se mísí polský, ruský, německý, židovský a ukrajinský vliv a metropole Haliče je díky svému rakousko-uherskému kouzlu cílem zástupů turistů. Stačí však popojít kousek od hlavního náměstí Rynok a narazíte na bobtnající problém, který vážně ohrožuje nejen turistickou sezónu, ale i zdraví místních.

V některých čtvrtích sedmisetisícového města se totiž už od loňského května nevyvážejí popelnice. V letních vedrech se městem šíří nesnesitelný puch a mezi odpadky se množí potkani.

„Ten smrad je nepopsatelný. Hromady smetí někde dosahují až do druhého patra,“ řekla agentuře AFP obyvatelka Lvova Maria Sydorovyčová.

Podle svých slov už radši vůbec nevětrá. „Popelnice jsou hned vedle dětského hřiště. Děti tam už týdny nechodí, protože to nedokážou vydržet,“ dodala Sydorovyčová. Místní proti stavu věcí protestují, minulý měsíc zablokovali některé ulice a hromady odpadků zapalovali.

„Pokud nezajistíme včasný odvoz odpadků, mohou obyvatelům Lvova hrozit vážné zdravotní následky,“ řekl radní pro zdravotnictví Volodymyr Zub. „Tato situace může zapříčinit časté a opakované epidemie střevních infekcí. Počet hlodavců, kteří jsou nositeli nebezpečných chorob, může narůst,“ varoval.

Chtějí me diskreditovat, myslí si starosta

Za současnou krizí jsou politické šarvátky. Vláda v Kyjevě ji přičítá neschopnosti radnice, lvovský starosta Andrij Sadovyj si však stěžuje na „odpadkovou blokádu“ ze strany centrální moci. Podle něj vše začalo loni na jaře, když na hlavní lvovské skládce při požáru zemřeli tři hasiči. Úřady poté nebezpečnou skládku zavřely.

„A od té doby máme problém, kam každý den odvézt 600 tun odpadků,“ lamentuje dnes Sadovyj. „Na Ukrajině je 5 500 skládek, takže jsem si myslel, že to dokážeme vyřešit. Jenže pak se tyhle skládky začaly jedna po druhé pro naše město uzavírat,“ poznamenává.

Podle Sadového vláda v Kyjevě tlačí na majitele skládek, aby odpadky z jeho města odmítali. Cílem je prý jeho politická diskreditace. Sadovyj je totiž vůdcem strany Samopomič (Svépomoc), která má v ukrajinském parlamentu 26 poslanců. Donedávna podporovala prezidenta Petra Porošenka, ale loni se přidala k opozici.

„Je to spíš politický problém než ekonomický. Pokud by si Sadovyj nehrál na politika celostátního významu, tak by se to vyřešilo daleko rychleji,“ soudí analytik Vadym Karasjov.

Minulý měsíc trojice poslanců za Samopomič vyhlásila kvůli krizi ve Lvově šestidenní hladovku. Premiér Volodymyr Hrojsman pak vyzval úřady v jednotlivých oblastech, aby přijaly část lvovských odpadků. Vláda je podle premiéra ochotná investovat 50 milionů hřiven (asi 44 milionů korun) na stavbu nové skládky západoukrajinské metropoli.